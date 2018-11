«Cuando hablamos de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres estamos hablando de garantizar el acceso a todas las personas de una sociedad a los bienes que dentro de la misma se generan: económicos, materiales y no materiales. Una sociedad no es tal si en ella no participan mujeres y hombres por igual en las empresas, la cultura, la investigación, la ciencia, la tecnología, la economía, la política, la justicia, las fuerzas de seguridad, el Ejército, los sindicatos, los medios de comunicación, los poderes del Estado». Carmen Moriyón no habló ayer solo como alcaldesa de Gijón. Lo hizo también como la regidora que tiene entre sus atribuciones la política de Igualdad, área que ella preside desde su primera legislatura en el Consistorio gijonés.

Aunque reconoció que «la participación de las mujeres en los órganos de toma de decisiones ha mejorado mucho», cree ella que «es aún una asignatura pendiente». Y puso cifras reseñadas en organismo oficiales para respaldar su aseveración: «En el ámbito local, en 2017, algo más del 80% de los ayuntamientos están dirigidos por hombres; las mujeres solo ocupan uno de cada cuatro puestos directivos en las empresas españolas medianas y grandes; solo el 17% de las personas que trabajan en el ámbito tecnológico en España son mujeres; el 52% de las mujeres en puestos de alta gerencia y el 57% de los consejos directivos afirman haber sufrido discriminación por género en el trabajo, y el 39% del personal investigador en España es femenino».

En su enumeración, recordó la alcaldesa de Foro un estudio del Fondo Monetario Internacional: «Cuanto mayor es el número de mujeres que ocupan puestos de alta dirección y en los consejos directivos de las empresas, más rentables son esas empresas».

Entre los datos que reflejan la desigualdad y los que señalan lo absurdo de la misma, Carmen Moriyón resumió que «queda camino por recorrer», aunque insistió en que «hay que reconocer también que el avance en igualdad de género ha sido grande y, hoy por hoy, es imparable e irreversible».

En ese futuro en femenino, la alcaldesa puso el foco «en los medios de comunicación». En su opinión, «tienen una importancia trascendencia en la sociedad decisiva», por lo que aplaudió «iniciativas como Futuro en Femenino de EL COMERCIO».