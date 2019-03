«Las mujeres tenemos que tomar la tribuna si queremos una igualdad real» La filósofa Sharon Calderón imparte un taller de 'Oratoria en femenino' en la carpa del 8M en Las Meanas EVA FANJUL Miércoles, 13 marzo 2019, 06:55

«Pensar antes de hablar, no abusar del humor y actuar con naturalidad y sinceridad son las claves para hablar en público y comunicar con éxito», aseguró ayer en Las Meanas Sharon Calderón Gordo. Esta filósofa, consultora de comunicación y profesora de oratoria avilesina impartió ayer el taller 'Empoderamiento y oratoria en femenino' en la carpa que acoge los actos del 8M en Las Meanas.

Sharon Calderón destacó durante su intervención la importancia de que las mujeres adquieran habilidades comunicativas que les permita hablar en público con solvencia. «Las mujeres tenemos que empezar a hablar y a tomar la tribuna si queremos alcanzar la igualdad real. Debemos ocupar los espacios en los que hasta ahora nos estuvimos presentes para empezar a superar siglos de educación machista en los que solo se nos oía en el hogar», dice.

El taller introdujo de manera sencilla y directa las claves y conceptos básicos de la comunicación en público. El objetivo es que «la gente y en particular las mujeres se lance a hablar en público», incidió. Para ello, la profesora de oratoria dio a una serie de consejos clave acerca de lo que se debe y sobre todo de lo que no se debe hacer nunca en una exposición pública.

El primer paso es «pensar antes de hablar, de lo contrario solo saldrán tonterías de nuestra boca», advirtió la ponente. «No pasa nada si nos paramos unos segundos para retomar el hilo en caso de perdernos o quedar en blanco, somos humanos y la naturalidad se agradece», aseguró. Entre las principales cuestiones a tener en cuenta también está «tener mucho cuidado con el sentido del humor». Según indicó Calderón, se trata de «algo de lo que mucha gente abusa cuando habla en público y es muy resbaladizo. Lo que hacía gracia hace unos años no lo hace ahora y las cosas que me hacen gracia mí puede que no le resulten graciosas a otros».

Otras de las claves de una buena comunicación es «no engañar». La profesora incidió en que «es vital no mentir nunca en nuestro discurso, se coge primero a un mentiroso que a un cojo». Además, hay que «evitar hablar de temas que no dominamos o aparentar ser alguien que no somos». En este sentido Sharon Calderón aconsejó apostar siempre por la naturalidad a la hora de hablar, porque transmite credibilidad. Para ello «no engolemos el lenguaje, ni construyamos frases complicadas o usemos palabras rebuscadas», indicó.

Las asistentes participaron respondiendo a las preguntas de la profesora o planteando dudas y opiniones. Uno de los ejercicios requirió que todas se presentasen a las demás micrófono en mano. La práctica sirvió para constatar cómo «todas hacemos lo mismo. Decimos: 'Soy Sharon, de Avilés y soy filósofa. Pero es importante echarle sal a nuestra exposición, atrevernos a ser osadas, diferentes. Recordad que la fortuna sonríe a los audaces», apunta.

El taller concluyó con las participantes muy animadas a poner en práctica sus consejos . «Ha sido muy interesante desde punto de vista del feminismo y también desde el profesional, las mujeres tenemos mucho que ganar sobre todo en los espacios públicos», comentó Paula Nieto, una de las asistentes.