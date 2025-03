Multados dos hombres que se pelearon en el parque del Nodo

C. R. AVILÉS. Martes, 3 de marzo 2020, 01:12 Comenta Compartir

Ángel B. y Ezekiel A. se enzarzaron en una pelea en el parque del Nodo el 2 de octubre de 2018, en la que el segundo salió peor parado por las mordedura de 'Gringo', el rottweiler del primero. Este fue el único dato objetivo y que se pudo contrastar en el juicio que la semana pasada trató de dirimir la culpabilidad de cada uno de ellos en la pelea. Ambos solicitaban la absolución para sí mismos y pedían la condena del contrario. Al final, la titular del Juzgado de lo Penal Número 1 de Avilés condenó a ambos por sendos delitos de lesiones, en uno de los casos leve. El dueño de 'Gringo' tendrá que pagar 1.080 euros; el otro, 180.

Ángel B. sostuvo que fue Ezekiel A. quien comenzó la pelea al atacarle por la espalda sin mediar provocación y quien motivó las mordeduras de su perro, dado que le habría quitado el bozal. Tal como explicó en su día a este periódico, «yo me metí a 'Gringo' entre las piernas y le dije que me devolviera el bozal, pero él siguió increpándome y amenazándome con patadas y golpes. Mi perro está perfectamente entrenado, si yo hubiese querido que atacara el resultado sería otro muy distinto». Ezekiel sufrió heridas en brazos y cervicalgia que precisaron treinta días para curar, ocho de ellos impeditivos.

Este negó haber sido quien inició la pelea. «Yo no le agredí, fue él quien vino de frente hacia mí buscando problemas y acabó por hacer que el perro me atacara», comentó tras el ataque a este diario. Asimismo, aseguró que nunca se le ocurriría quitarle el bozal al perro, que había colocado el brazo derecho por delante para frenar un hipotético ataque y admitía «sentir miedo tanto por el dueño como por el perro (...). Me han dicho que si le quitan el perro o le pasa algo, vendrá a por mí», afirmó.

Ante versiones tan opuestas, solo los partes médicos y la declaración de los testigos pudo arrojar algo de luz. Una viandante declaró en el juicio haber visto cómo ambos se cruzaban en el parque y se increpaban, siendo consciente de que «iba a haber lío». Según recoge la sentencia, la testigo vio como Ángel le dijo algo a su perro y este «se tiró» hacia Ezekiel, enganchándole el brazo que había puesto por delante del cuerpo como medio defensivo, el único dato que concuerda con una de las versiones.

Así las cosas, la jueza considera que Ángel B. es culpable de un delito de lesiones que castiga con una multa de seis meses a razón de seis euros diarios (1.080 euros), pero le absuelve del delito de amenazas del que le acusaba Ezequiel. A este segundo lo condena también por un delito de lesiones leve y le impone una multa de un mes a razón de seis euros diarios. La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso.

Más noticias Una pelea desigual, con dos heridos y tres protagonistas