Multan a cuatro personas por fumar en la calle sin guardar la distancia La Policía Local también impuso el fin de semana trece sanciones a personas que bebían alcohol en la vía pública y 55 por ir sin mascarilla L. V. AVILÉS. Martes, 8 septiembre 2020, 00:41

La Policía Local de Avilés continúa con su intensa actividad de calle para hacer cumplir las nuevas normas relacionadas con la crisis sanitaria de la covid-19. En este sentido durante este pasado fin de semana fueron denunciadas cuatro personas por fumar en la vía publica sin mantener la distancia de dos metros. A eso hay que sumar otras dos sanciones por fumar dentro de un local de hostelería, y a un estableciminento por permitir fumar a sus clientes dentro del establecimiento.

En materia de salud pública, también se abrió expediente sancionador a lo largo del pasado fin de semana a otras 55 personas por no hacer uso de la mascarilla, algo que es obligatorio en cualquier lugar o espacio público. Además, también se registraron tres denuncias a establecimientos de hostelería por no cumplir el horario de cierre, que está establecido en la una de la madrugada, si bien no se pueden recibir nuevos clientes a partir de las doce de la medianoche, de acuerdo a las últimas restricciones.

Por otro lado, en cuando a seguridad ciudadana, la Policía Local de Avilés informó ayer de una persona denunciada por falta de respeto a agentes de la autoridad, otra a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana por causar desordenes en la vía pública; y dos personas denunciadas por tenencia de drogas.

Además, en materia de ordenanzas municipales, durante el pasado fin de semana se registraron dos denuncias por ensuciar la vía pública.

Por último, A las 19.09 horas del domingo, agentes de la Policía Local detuvieron por un presunto delito de violencia de género a un varón de 33 años de edad, vecino de la localidad de Nava. La mujer se personó en las dependencias de la comisaría policial informando que su pareja le había causado lesiones de carácter leve y amenazas graves en el domicilio que comparten en Avilés.