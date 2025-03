17 multas por ir sin mascarilla o sin respetar la distancia social

Viernes, 19 de junio 2020, 01:23 Comenta Compartir

R. D. La Policía Local de Avilés intensifica el control sobre los ciudadanos en estos últimos días de estado de alarma y en la última jornada, comprendida entre las tres de la tarde del miércoles y la misma hora de ayer jueves, impuso 17 multas a otros tantos ciudadanos principalmente por dos motivos: no llevar la mascarilla en situaciones en las que es obligatorio el uso de la misma o no respetar la distancia social, estipulada en dos metros entre personas, que también es obligatoria. Es, por tanto, el día en que más sanciones se han planteado por estos motivos, ya que hasta ahora no se había superado la decena de denuncias diarias a viandantes por no respetar las normas.

En total, los agentes de la Policía Local avilesina identificaron a 91 ciudadanos por diversos motivos, y controlaron 32 vehículos para comprobar que se seguían todas las medidas obligatorias, que no se relajarán tras el fin del estado de alarma, sino que muchas de ellas continuarán en el tiempo para evitar que haya rebrotes..