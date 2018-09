«El mundo artístico siempre ha sido culturalmente machista» Marta Sarabia, ayer en Las Vegas. / MARIETA Marta Sarabia - Musicóloga La corverana imparte esta tarde, a las 19.30 horas, la conferencia 'Emprendimiento musical en femenino' en el Aula de Cultura de LA VOZ SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Jueves, 20 septiembre 2018, 02:44

Es doctorada en Musicología por la Universidad de Oviedo, escritora, música, promotora e eventos culturales y editora de su propio documental. Marta Sarabia es el ejemplo de emprendimiento. Hoy protagoniza el Aula de Cultura de LA VOZ, coordinado por Mercedes de Soignie, donde impartirá la charla 'Emprendimiento musical en femenino'. El acto se celebra en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés a las 19.30 horas con acceso libre y gratuito.

-El musical 'Jesucristo Superstar' la ha llevado a emprender en la industria musical, cinematográfica y literaria, ¿cómo ha sido la experiencia?

-Está siendo muy gratificante porque he podido hacer realidad muchos de mis proyectos, no sin esfuerzo y muchas horas de trabajo. Los últimos año han sido muy intensos en el terreno laboral.

-¿Se ha encontrado escollos por ser mujer en el camino?

-Teniendo en cuenta que de por sí es complicado acceder a determinadas industrias, a mí me ha costado el triple que a cualquier otra persona. Además por dos motivos, por ser mujer y encima joven. Es difícil ser ambas cosas en la industria artística.

-¿La han infravalorado?

-Sí. Cuando he tenido que ir a reuniones o a firmar contratos me han mirado por encima del hombro. Cuando realizas gestiones de alto nivel al otro lado te ven como una chavalina y no siempre te toman en serio a la primera. Eso sí, me he encontrado también a gente a la que eso le ha dado igual y han valorado mis proyectos por lo que son. Aunque ya llevo tiempo en esto y he madurado, las cosas siguen siendo complicadas aunque las vas llevando mejor.

-¿En que esfera le ha costado más abrirse un hueco?

-Todas son parecidas en ese sentido. Si no tienes ya un nombre hecho es difícil abrirse camino. Aunque quizás la parte musical, que es mi mundo, es la que más me ha costado y eso que es la que domino.

-Ha trabajado durante este tiempo con mujeres ya consagradas en la música, ¿comparte con ellas esta visión de la industria?

-Hay personas con las que tengo más confianza y con las que ha salido el tema. Compartes tus opiniones y te cuentan cosas que te hacen consciente de que las cosas han cambiado pero muy poco en realidad.

-¿Qué opina de todas las campañas de igualdad y feminismo que se han puesto en marcha recientemente?

-Es muy importante que se visualice para que la mentalidad cambie. El mundo artístico siempre ha sido culturalmente machista. Estas campañas sirven para que las futuras generaciones, entre las que me incluyo porque me queda mucho camino que recorrer, vayan en preaviso y sepan hacerse valer cuando toda.

-¿Ha tenido que adoptar roles masculinos para que le tomaran en serio?

-Yo me tengo que empoderar cada día pero también 'masculinizar'. Es decir, no puedo ir con un vestido chulo porque no gustará, me tengo que poner un traje y un moño para parecer más seria a la hora de negociar proyectos. De esta manera también aparentas más edad. Es triste tener que enmascararte para realizar tu trabajo. En mi caso muchas veces hago como que no oigo los comentarios que me hacen.

-¿Ha sentido que criticaban su trabajo solo por ser mujer?

-No. En ese sentido me pasa al revés. Se hacen una idea negativa pero cuando lo presento se sorprenden y me dan la razón en que de verdad es bueno. Eso te hace venirte más arriba, alguno se ha preguntado cómo no se le ocurrió a él antes.

-Es usted música de vocación, ¿cómo ve esa industria?

-Sigue dominada por los hombres. en general hay pocas mujeres en las altas esferas, en esta y en resto de industrias. Tradicionalmente la mujer solo tocaba en casa para sus hijos. Se le reservaba como mucho el piano y el cantar, el resto de instrumentos eran considerados masculinos. Es cierto que está empezando a cambiar pero queda mucho. Pones el concierto de Año Nuevo y hay cuatro mujeres y vestidas de traje como los hombres. Eso tiene que cambiar. Otro ejemplo es que muchas mujeres fueron compositoras pero se escondieron bajo nombres masculinos y en otros casos reconocidos compositores tomaban prestadas las creaciones de sus mujeres o hermanas.

-A usted le gusta el heavy, ¿pasa lo mismo que con la música clásica?

-Es igual. Hay muchos estudios que analizan el papel de la mujer en la contramúsica. Generalmente son mujeres que tienen que hacerse valer pero que tienen papeles de cantantes, pocas en los instrumentos.

-¿En el cine pasa lo mismo que con la música?

-Llevo poco tiempo, pero es una proyección de lo que pasa en el resto de sectores. En general el mundo artístico es igual. En este caso hay muchas mujeres que destacan como actrices pero no detrás de las cámaras. Eso pasa porque a las que hay no se las visibiliza, no hay referentes que animen a otras a serlo. Yo cuando doy charlas o hablo con chicas interesadas en este mundo les pongo los pies en la tierra. Es muy bonito pero tienen que ser conscientes de que el machismo sigue ahí.