Muñecas rotas por el machismo
El fotógrafo uruguayo Sergio Sabini expone su alegoría de los malos tratos hasta el sábado en la Casa de Cultura
AVILÉS. Jueves, 22 noviembre 2018

La exposición 'Muñecas' «sobrecoge, remueve e impacta», advierte Ricardo Fernández, de la Fundación Municipal de Cultura de Avilés. Y no se equivoca. La muestra del fotógrafo uruguayo Sergio Sabini, que puede visitarse hasta el sábado en la sala de exposiciones de la Casa de cultura, es un contundente alegato contra la violencia hacia las mujeres que no deja indiferente a nadie.

A través de una sencilla combinación de fotografías, elementos audiovisuales y textos, Sabini consigue sintetizar la brutal realidad que subyace a la violencia machista en todas sus formas «desde el asesinato de las mujeres, a la esclavitud sexual», incide Fernández.

La exposición se cimenta en diversas fotografías en blanco y negro en la que aparecen muñecas rotas de todo tipo, ajadas, amontonadas, que «son una alegoría de todas las mujeres maltratadas», indica Fernández.

Todas las fotografías de la muestra poseen un tremendo poder evocador, y fueron tomadas por Sabini en el mercadillo barcelonés de Los Encantes. «Cada una es distinta y en ellas aparecen las muñecas tal y como Sabini las encontró en los puestos», comenta el representante de Cultura. Según Ricardo Fernández, esta muestra de Sabini «no es para disfrutar. Lo que busca el autor es incomodar, sacarnos de nuestra zona de confort de la comodidad en la que nos encontramos como sociedad».

La muestra se distribuye por bloques anuales desde el 2010 al 2017. En cada una de estas partes, junto a las impactantes imágenes, aparecen paneles con el listado de víctimas mortales, con sus nombres y apellidos, así como la fecha y el lugar en el que fueron asesinadas, y que muestran con crudeza la terrible realidad que arrojan los datos.

En cada bloque anual se incorporan textos con citas o reseñas de casos reales de violencia de género que repasan los diferentes ámbitos de expresión de la violencia hacia las mujeres. Patrones de agresión que se repiten en todo el mundo y se muestran en cada bloque de la exposición, desde «la prostitución forzada al maltrato en el noviazgo, o las violaciones sistemáticas de los derechos de las mujeres en los conflictos armados», apunta Fernández.

El primer bloque de la muestra se centra en la prostitución forzada y nos recibe con la frase 'para mi se acabó la vida'. En él se recoge una nota de la periodista Suzanne Daley, publicada en The New York Times, en 2012, con un caso inquietantemente similar a los denunciados en Avilés y que se siguen investigando. «Valentina tenía 19 años y es rumana. Llegó en febrero a la Junquera. El que era su novio la ayudó a venir y le prometió un empleo en un hotel. Cuando llegó a la ciudad le aclaró que el trabajo era al costado del camino. La amenazó con golpearla y matar a sus hijos si no le obedecía. Hace poco estaba parada en una rotonda, con el cabello recogido y grasiento. Cobraba 40 dólares por coito y 27 por sexo oral».

La denuncia gráfica contra el machismo que expresa Sergio Sabini con esta obra incluye también una hemeroteca que recoge artículos publicados sobre violencia de género en dos periódicos de tirada nacional. Los textos pueden consultarse en papel en unos tomos dispuestos sobre una mesa, al tiempo que cada artículo periodístico es reproducido mediante diapositivas proyectadas en la pared del fondo de la sala.

Con ese mismo formato, en la pared opuesta se proyectan imágenes de frases, grafitis, pintadas que Sergio Sabini ha ido captando en las calles de diferentes ciudades a lo largo del tiempo. También están presentes elementos sonoros. De manera constante se escuchan noticias sobre violencia de género emitidas en la radio».

'Muñecas' llegó a la sala de exposiciones de la Casa de Municipal de Cultura el pasado 8 de noviembre enmarcada en el programa de actividades conmemorativas del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres en Avilés. Permanecerá abierta al público hasta el sábado 24. Después, la muestra itinerante saldrá rumbo a Barcelona.