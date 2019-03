Música de campeones en el bar Ébano Peculiar rehabilitación de Playmobil en el bar Abella de Las Vegas. El 'Chigrín Roxu' de Versalles gana el Concurso de Chigres Antroxaos cinco días después de reinar su 'Molín' en Galiana ALBERTO SANTOS AVILÉS. Sábado, 9 marzo 2019, 08:09

Más que un antroxu dedicado a la música estuvo dedicado al bar Ébano de Versalles, protagonista de los dos premios más importantes de la presente edición. Si ayer hubiese que pinchar una canción en el local, seguro que sería el 'We are the champions' de Queen. No era para menos porque, cinco días después de que la Peña Ébano consiguiese su 'Liga de campeones' particular en el Descenso de Galiana, conocían su primer puesto en el Concurso de Chigres Antroxaos. En ambas convocatorias, la misma idea, una particular versión del Moulin Rouge parisino pero con toque muy asturiano, ya que aquí se ha rebautizado como 'Chigrín Roxu'. La versión móvil para surcar la espuma de Galiana el sábado era el 'Molín Roxu'.

«Teníamos la ilusión de ganar porque para eso llevamos dos meses trabajando», valoraba ayer con orgullo Ana Iglesias, integrante de una peña que suma más de una veintena de miembros. Para ella, lo más costoso «es la imaginación, tener la idea», aunque quedó definida tras una votación popular entre varias opciones. Si tiene que elegir cuál de los dos premios le hace más ilusión a la peña, «igual el del bar porque llevaba quince años sin disfrazarse». La recompensa son 2.600 euros que, junto con el premio del Descenso de Galiana, «nos ayudará a seguir intentándolo en el antroxu del próximo año».

El podio está formado en segundo lugar por el Bar Abella, de Las Vegas, con sus 'Reformas Playbella', una particular composición de Playmobil en unas obras de rehabilitación del bar corverano que sorprende a clientes y peatones por su originalidad. Se lleva 1.100 euros, seiscientos más que los quinientos del Klandestino de la calle Galiana, ya en la plaza de El Carbayedo convertido en un club musical. Este local, de reciente apertura, debuta así a lo grande con un tercer premio en su primera participación en el Concurso de Chigres Antroxaos.

Abella, Klandestino, Plaza's y La Llosa completan la lista de galardones de la Ucayc

La cuarta plaza es para el bar Plaza's (350 euros), también en la plaza de El Carbayedo y su homenaje particular a los Rolling Stones, con labios y lengua incluidos seguidos por La Llosa (300 euros), de la plaza de Carlos Lobo, que dedica su disfraz a la música disco.

Además de los premios oficiales, la firma Coca-Cola también aporta lotes de productos, valorados en mil euros: quinientos para el primer clasificado, trescientos para el segundo y doscientos para el tercero.

Así lo decidió ayer el jurado de la edición número 29 del Concurso de Chigres Antroxaos que organiza Hostelería Comarca Avilés-Ucayc, compuesto por representantes del Ayuntamiento de Avilés, el Consejo de Reyes del Goxu y la Faba 2019, medios de comunicación, un diseñador gráfico y el artista local 'Favila'.