La música electrónica del festival Combina Avilés llena la Antigua Pescadería El festival animó durante toda la jornada la plaza de Santiago López. / OMAR ANTUÑA La nueva propuesta, principalmente diurna, logró concitar a centenares de personas en su primera jornada ÁLVARO F. SÁNCHEZ AVILÉS. Domingo, 25 agosto 2019, 01:10

Avilés inauguró ayer la primera edición del festival de música electrónica 'Combina Aviles'. Una cita que puede verse como un sustituto en versión reducida del gran evento de la música electrónica en Avilés, la recientemente cancelada Holi Party y que, según comentaba su promotor principal, Ramón Noguera, «se trata de un festival que viene con la intención de prolongarse y repetirse en los años, mejorando en cada edición». El festival se centraliza en la plaza de Santiago López, en el edificio de la Antigua Pescadería, donde se ha instalado una amplia terraza con servicio de bar y comida que incluye productos veganos y aptos para celiacos, aunque el reclamo es la música, con un cartel el de esta primera edición del festival compuesto por un total de quince músicos.

Desde la una de la tarde hasta altas horas de la noche varios djs ofrecieron sesiones de música electrónica que alternaba entre varios estilos diferentes. También se habilitó un espacio de arte en la plaza, en el que, desde las siete de la tarde hasta las diez de la noche, tres artistas, Favila, Manuel Fernández y Samuel Armas, elaboraron sus creaciones en vivo, gracias a la colaboración con la Factoría Cultural y el Proyecto Europeo Wom@rts.

Muchos de los asistentes al festival manifestaron su descontento con la disposición de artistas. «Yo trabajo el lunes y no voy a poder disfrutar en condiciones de Richi Risco, no se cómo lo ponen a última hora del domingo», explicaba uno de los asistentes. Otros de ellos, por el contrario estaba, más que satisfecho. «Ya era hora de que se organizase un buen festival de música electrónica en Avilés, porque la Holi Party lo intentó pero se vendió muy rápido a la música comercial y perdió la esencia», comentaba Raúl Fernández Blanco mientras disfrutaba de una sesión del dj Daniel Aibar. Satisfechos e insatisfechos pero lo innegable fue la afluencia de gente que salvo en pequeños momentos como el mediodía, por aquello de ser la hora de comer, demostró que Avilés cuenta con una gran base de aficionados a la música electrónica. A última hora no cabía un alfiler en la Pescadería y las calles aledañas, así como la propia grapa, también estaban muy concurridas.

Programa de hoy

La programación de hoy incluye a DJ Enrique, que abrirá la jornada desde un coche de Redbull en la calle, a la una de la tarde, Kresy desde el mismo coche a partir de las tres y media de a tarde, le seguirá Dr Gregory a las cuatro y media de la tarde. A las seis de la tarde pinchará Chanin, el penúltimo será David Mallada B2b Aida Blanco a las siete y media de la tarde y por último Richi Risco se encargará de cerrar el festival desde las nueve de la noche hasta cierre. También estarán las artistas avilesinas Esther Cuesta y Cristina Busto, y la ovetense Raquel Lagartos, desde las siete de la tarde hasta las diez de la noche llevando a cabo sus obras artísticas en directo.