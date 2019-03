«En la música es fundamental tener confianza y ser uno mismo» Claudia Montero habla con los alumnos del Conservatorio. / MARIETA Una clase magistral y una charla de la compositora Claudia Montero centraron ayer la jornada de la III Semana cultural del Conservatorio E. F. AVILÉS. Sábado, 23 marzo 2019, 06:36

«Todo lo que vi en Avilés me ha encantado y me pregunto porqué no vine antes, estoy feliz aquí», comentó sonriente Claudia Montero ayer tarde en Avilés. La compositora argentina ganadora de cuatro Grammy Latinos, y catedrática de Composición de la Generalitat Valenciana protagonizó ayer los actos de la tercera Semana Cultural del Conservatorio Municipal de Avilés.

Montero impartió una clase magistral a los estudiantes del Julián Orbón, en la que entre otras cosas trató la música de cámara y la conexión entre palabra y música. «Me ha encantado el nivel, la apertura y la diversidad de los lenguajes que han mostrado», aseguró. De los consejos que ofreció a los jóvenes, la compositora destacó «la importancia de tener confianza en sí mismos, algo fundamental en la música». Más tarde, en el Palacio Valdés, Claudia Montero ofreció la conferencia 'Composición musical: una ventana abierta al mundo', en la que ahondó en cuál es el sentido de la composición y en los perfiles de compositor , así como las claves para llegar a ellos como «la autenticidad, la constancia y el esmero».