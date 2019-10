La música como profesión y pasión El director de la Banda de Avilés comenzó a los ocho años con un acordeón y llega a los 44 tocando todos los palos POR C. DEL RÍO Domingo, 6 octubre 2019, 01:52

ATino Cuesta Suárez (Avilés, 1975) no le asusta ningún escenario porque en su debut se coronó. Tenía nueve años y estaba en Barcelona ante el tribunal que lo iba a examinar de acordeón en una audición abierta al público. El mejor de los escenarios para tirar todas las bolas del saco del que tenía que sacar tan solo una con el tema a interpretar. Gestionó aquel contratiempo con la soltura que pudo y sin saber todavía que esa actitud sería un valioso flotador en su futura profesión. Tampoco podía intuir que se iba a ganar la vida como músico, algo que ni siquiera tuvo claro después de años de bandas, orquestas y cientos de conciertos. De repente, era músico y además de acordeón, había sacado la carrera superior de saxofón, la licenciatura (ahora grado) de Magisterio por la rama de Música y sabía tocar la flauta travesera y los teclados.

La pasión de Tino por la música es casi tan contagiosa como su entusiasmo y buen humor. Sobre todo ahora que ha cerrado un círculo y aún le quedan un montón de años por delante para seguir sumando proyectos y aventuras de esas en las que un músico se embarca sin saber si va a naufragar. Pero como es de los que se crece en la adversidad, al resto de la tripulación le gusta tenerlo a bordo. En la Banda de Música de Avilés, además, ahora lo tienen al frente. El flamante nuevo director de la agrupación, Constantino 'Tino' es músico, arreglista y profesor y aunque su presentación oficial como director de la banda tendrá lugar a mediados de noviembre, en el concierto de Santa Cecilia, Tino es de sobra conocido por la escena musical asturiana.

Forma parte del grupo Alexandra in Grey, de la Forrest Gump Band, ha tocado con Vaudí, Dark la Eme, Tejedor o con Rodrigo Cuevas, entre otros, imparte clases en la Escuela de Música Cinco Villas (Pravia, Muros y Soto) y en la de Salas y desde 2011 dirige la Banda de Pravia, una formación un tanto atípica puesto que incluye instrumentos autóctonos como la gaita. Esta locura de agenda, con ensayos a horas intempestivas, no le borra la sonrisa de la cara porque no solo está acostumbrado, sino porque vive lo que hace.

Tino convivió siempre con la música. Su padre tocaba la guitarra, su madre estudiaba órgano y con ellos iba los domingos a los conciertos de la Banda de Música Municipal en el quiosco del Parque de Ferrera. Pero fue su abuelo, que había sido batería y había tocado el acordeón en la orquesta Iris, de Grado, quien le regaló su primer instrumento con ocho años: un acordeón. Por aquella época se estaba formando la Banda de Música de Corvera, concejo en el que vivía la familia, y entró en ella con un saxofón bajo el brazo que aún no sabía tocar. Aprendió con aquellos músicos y posteriormente sacó el grado superior en el Conservatorio de Oviedo.

Estuvo vinculado a la Banda de Música de Corvera hasta 1992 y, con catorce años, dio un paso en el mundo de las orquestas, tocando con Maravillas y Dominó hasta 2003. Miradas, a veces, con cierto desprecio por los músicos consagrados, para Tino son de las mejores escuelas que un músico puede tener porque no solo te permiten familiarizarte con diferentes estilos con soltura sino que te dan un 'máster' sobre acción y reacción en un escenario. Al igual que las orquestas, Tino defiende el trabajo de las bandas de música casi por las mismas razones que las anteriores y por una más, porque en ellas un buen número de músicos comparten una pasión común. Ensayos, salidas y actuaciones forjan grandes amistades.

No tiene consciencia de cuándo supo que quería y podía dedicarse profesionalmente a la música, lo cierto es que decidió completar su perfil profesional de intérprete con formación pedagógica estudiando Magisterio, por la rama de Música. Tras licenciarse, consiguió una beca del Principado que le permitió estudiar tres años en la Escuela Creativa de Madrid asignaturas como jazz, improvisación, armonía moderna o arreglos.

Se desvinculó de la Banda de Música de Corvera al sacar plaza por oposición en la de Oviedo, a la que solicitó una hace dos años para embarcarse en los diferentes proyectos que iban surgiendo. Al frente ahora de la de Avilés, Tino está entusiasmado porque es de los que se deja la piel en cada proyecto. En el caso de una banda, se tiene que encargar de buscar el repertorio, adecuarlo al escenario y la plaza, hacer atractivo el proyecto para que otros se unan y, en definitiva, ser el líder y referente de una formación con la que se siente plenamente identificado, no solo por orígenes sino por el nombre. A Tino le encanta cantar las excelencias de Avilés y ahora tiene una banda para hacerlo.