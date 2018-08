«Soy un músico de directo y me niego a tocar en 'playback'» Enric Millán fundador de Santabárbara. / LVA Con casi medio siglo de música a sus espaldas, el barcelonés Enric Millán sigue reivindicando la música en vivo y la calidad del mejor rock Enric Millán Músico fundador de Santabárbara EVA FANJUL AVILÉS. Sábado, 18 agosto 2018, 02:27

El incombustible Enric Millán llega a Avilés decidido a reivindicarse como un activo musical y sobre todo como roquero, quizá su faceta menos conocida. Fundador, bajo y voz de Santabárbara, alcanzó la fama en los 70 junto a sus compañeros ya desaparecidos Mario Balaguer y Alberto López, con temas como 'Charly' o 'Dónde están tus ojos negros'.

-¿Qué supone para usted participar en un festival como La Mar de Ruido?

-Pues para mí es un momento muy emocionante de mi carrera, a mis tantos años (risas) y después de tanta lucha con mis compañeros que ya están en el cielo. Tengo muchas ganas de tocar en La Mar de Ruido, además conoceré a músicos increíbles que no he visto nunca, y allí estaremos todos para ofrecer lo mejor de nosotros.

-¿Qué repertorio va a ofrecer?

-Vamos a tocar bastante rock & roll y bastante ruido, eh. Y cómo no, también estarán las baladas 'Charly', 'Adiós amigo' y 'Dónde están tus ojos negros', que como sabes fueron número uno en España y en medio mundo de habla latina. Y canciones como el 'Hey, tonigth' de los Creedence o 'Roadhouse' de The Doors y cosas así.

-Viene decidido a mostrar esa faceta rockera suya desconocida para muchos, ¿no?

-Es que mucha gente cree que Santabárbara es solo 'Charly' y de toda la vida nosotros hemos reivindicado que somos rock, ¿no? Lo que pasa que esta parte no es muy conocida.

-¿Es una forma de reivindicarse como referentes de una época?

-Pues sí, de algún modo. Nosotros iniciamos nuestra carrera a principios, en 1971 bajo el nombre de Época e hicimos un sencillo con dos canciones mías, que en aquel momento no tuvo éxito comercial pero que ahora alcanza unos precios bestiales y es algo que me hace muy feliz.

-¿Qué proyectos tiene ahora mismo?

-Pues hace unos años que el aspecto musical para nosotros está bastante parado porque no hay una persona que se haga cargo de nosotros particularmente ni de otros muchos compañeros que viven de la música y que están desesperados, tocando en sitios por auténticas miserias. Esto es algo que a mí me preocupa mucho desde hace años. Porque la música no merece ser despreciada de esta manera.

-¿Cuál sería la alternativa para reconducir esta situación?

-Últimamente, han proliferado mucho las actuaciones con 'playback' total y es un desastre. Yo soy un músico de directo, de 'tablao', de tocar de verdad, en vivo y me niego a hacer 'playback'. Esto es música enlatada. Ya no pagan por trabajar. Han cambiado los valores. La clave está en la gente, tiene que discernir entre música de calidad y música, que la gente no acepte lata.

-¿Algún proyecto pendiente?

-Muchos, pero sobre todo poder seguir tocando. Entre otras cosas, me gustaría conseguir algún día reunir una banda como Deep Purple.