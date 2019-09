El músico y técnico Pepe Gamero, homenajeado en La Carriona Rock Pepe Gamero, a sus teclados. / LVA Integrante de Los Incas y teclista de orquestas, fue el técnico de sonido del grupo de rock progresivo 'Crack', que grabó un único álbum de culto C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 14 septiembre 2019, 00:49

La Carriona Rock homenajeó ayer en su décimo aniversario a Pepe Gamero, músico y técnico de sonido con una larga trayectoria profesional con diferentes grupos y artistas asturianos que lo han convertido en una «auténtica enciclopedia de la música asturiana», según la organización. Gamero, que siempre ha tenido en la música su segunda profesión, tuvo que vencer su timidez y subir a uno de esos escenarios que conoce tan bien a recoger un reconocimiento que le hacen en el barrio en el que se crio.

Lo hizo en el marco de un festival en el que actuaron Spanta la Xente, Crudo, Sartenazo Cerebral, Skama la Rede, La Tarrancha y Fe de Ratas.

La 'culpa' de que a José Alberto Gamero Mariño (Padrón, A Coruña, 1952) le diera por la música la tuvo su abuela, en cuya casa dejaron los Reyes Magos una guitarra con la que comenzó a jugar con diez años. Fue un poco más tarde, con catorce, cuando comenzó a dar clases con un guitarrista flamenco de un barrio que había recibido mucha inmigración andaluza. No pasaron muchos meses cuando se unió a Los Incas, pero no como guitarrista sino como teclista. «La cosa fue muy cómica», explica Gamero, «el teclista que tenían dejaba el grupo y me dijo que me lo dejaba sin que yo tuviera ni idea de tocarlo».

Partiendo de cero era hasta cierto punto lógico que algo aprendiera y así lo hizo, «de forma totalmente autodidacta». De hecho, el homenajeado reconoce en Los Incas «la escuela de músicos de Avilés» y recuerda que, entre otros, de ella salió Mento Hevia, multiinstrumentista, compositor, impulsor de diversas iniciativas musicales e inventor de la 'raviola'.

Tras Los Incas, Gamero se unió a

Los Rocas Blancas (Castrillón), que ensayaban en un hórreo en Raíces, y a Los Fannys. A partir de ahí, ya fogueado como teclista y guitarrista, comenzó a colaborar con una serie de grupos de la época como Los Linces o Crack. Esta segunda banda de rock progresivo o experimental solo duró dos años, pero grabó un disco histórico en el que Pepe Gamero colaboró como técnico de sonido. Ahora el álbum, muy reconocido en Japón desde donde se venía distribuyendo al resto del mundo, se reeditará en España.

A Pepe Gamero le cuesta decantarse entre la faceta de instrumentista o de técnico. Lo que sí tiene claro es que eligió ser lo segundo por el nerviosismo que le provoca el escenario. «Lo genial sería tocar desde la mesa de sonido sin que nadie me viera, cuando tocaba siempre buscaba el lugar más oscuro del escenario», reconoce.

El músico también trabajó en el segundo disco de Nuberu, con los que estuvo un año de gira, en algunos proyectos del citado Mento Hevia y con Trasgu. Con el nacimiento de sus hijas se pasó a las orquestas. Sus penúltimas colaboraciones musicales han sido con Los Kemaos y con Skizo. Las últimas ya se verán. Gamero cierra la puerta a nada. Eso sí, el proyecto le tiene que llenar.