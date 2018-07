Naima necesita un intérprete de signos Naima Dual Granda, la niña de cinco años sorda de nacimiento que necesita un intérprete. / E. C. Educación deniega el servicio en primaria a la niña, con discapacidad auditiva del 39% C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 14 julio 2018, 02:47

Hay casos que son de justicia y el de Naima Dual Granda es uno de ellos. Al menos eso se puede concluir de las reacciones que la petición de su familia ha desencadenado entre vecinos, amigos y grupos políticos municipales que se han interesado por el caso de esta niña. Vecina de La Luz, Naima es sorda de nacimiento con una invalidez reconocida del 39%, lo que le daría derecho a contar con la ayuda de un intérprete durante quince horas semanales en primaria, etapa escolar que estrenará el próximo mes de septiembre. Pero la Consejería de Educación le niega las diez que la familia ha solicitado, a pesar de que sí le había facilitado un intérprete en la etapa anterior, en infantil. Su entorno se ha movilizado para dar a conocer el caso en primer lugar y para revertir la situación, en segundo.

Abanderando esta movilización popular está Enrique 'Kike' Cabral, un amigo de la familia que advierte de no parará hasta «conseguir lo que, por ley, le corresponde». De mano, ya ha logrado que la mayoría de grupos políticos municipales, los que de verdad pueden hacer fuerza en las instituciones, se interesen. La familia se reunió el jueves con representantes de Ganemos y del Partido Popular y ayer Cabral hizo lo propio con los no adscritos.

Cabral les explicó el problema de sordera de una niña con un implante coclear gracias al cual «empieza a entender y a hablar algo, pero todavía no muy bien». «Es ahora cuando empieza lo más difícil, no podemos abandonar a Naima», remarca. Según traslada, la familia escribió «de su puño y letra» sendas cartas a la Consejería de Educación en las que comunicaba la situación y solicitaban un intérprete de lenguaje de signos. «No contestaron. Dicen que no llegaron, pero eso es imposible porque, al menos la segunda, se envió certificada», afirma Cabral.

Ganemos, Somos e IU presentarán una moción en el próximo Pleno en la que aluden a los principios que la propia Ley Orgánica de Educación recoge en su introducción para reclamar el intérprete que solicita la familia. «Es meridianamente claro que los legisladores tienen como principio rector la atención en la diversidad, fomentando la igualdad de oportunidades, base de la equidad, y para ello en el desarrollo de dicha ley prevén instrumentos de apoyo complementarios a los alumnos que por sus necesidades o ritmos de aprendizaje o bien por discapacidad precisan de los mismos para alcanzar un desarrollo educativo armónico con el resto de los niños, para adquirir las metas competenciales previstas», remarcan.

«No estamos pidiendo una limosna al Principado, estamos pidiéndole que cumpla la ley», explicó ayer Covadonga Barroso, secretaria de Ganemos, a este periódico. Aparte de sacarlo adelante en el Ayuntamiento, confía en que Izquierda Unida y Podemos lleven el tema a la Junta General del Principado porque es aquí, en la administración regional, donde debe resolverse.

La moción que, basándose en el caso de Naima Dual pretende abarcar a todo aquel menor con una discapacidad limitante, recuerda que tanto la educación primaria como la secundaria son de carácter obligatorio. Por ello, sorprende que «en la etapa primaria se ponga el énfasis en la atención a la diversidad del alumnado y en la prevención de las dificultades de aprendizaje, actuando tan pronto como estas se detecten (...), pero el paso a la educación primaria significa la pérdida de este refuerzo educativo a una de nuestras vecinas». Reconoce que el implante coclear ha permitido a la niña vencer recientemente «la barrera del silencio» pero creen que aún hay trabajo por hacer.

La lucha por conseguir este intérprete para Naima significará dejar allanado el camino para su hermano menor, también sordo.