Natalio Grueso, ex director gerente del Centro Niemeyer, ha pasado una nueva noche en prisión tras haber sido localizado y detenido el pasado jueves ... por la policía portuguesa en la localidad de Évora, al sur del país vecino. Su abogado en España, Francisco Miranda, aún se encuentra a la espera de recibir su llamada, que tiene que ser autorizada por las autoridades lusas aunque allí, igual que en nuestro país, el reo tiene derecho a comunicarse con su representante legal. Se espera que el reo llegue a España a lo largo de la próxima semana para cumplir en España la pena de ocho años de prisión que le fue impuesta por la Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias en 2020 y y confirmada en 2023 por el Tribunal Supremo.

A Grueso, que se encuentra a disposición del Tribunal de Évora, se le ha tenido que facilitar medicación que estaría tomando de manera habitual, y ha podido recibirla sin problemas. No obstante, el abogado portugués que lo asistió en un primer momento aseguró haberlo encontrado en buen estado general.

El exgestor cultural ha pasado más de un año y medio sustraído de la acción de la justicia, después de que en agosto de 2023 la Audiencia Provincial ordenase su ingreso «inmediato» en prisión. Ya antes de eso las autoridades judiciales estaban teniendo importante problemas para localizar al gestor cultural, mientras su abogado trataba de revertir esa orden alegando que su vida corría peligro si entraba en la cárcel. «Yo en aquel momento tenía miedo , pienso que se hubiera muerto. Ahora no lo sé porque aún no le he visto», rememora Miranda.

A falta de que Grueso y su representante legal puedan mantener ese primer contacto, todo apunta a que los trámites para el traslado a España no sean demasiado largos. «Hay convenios internacionales y unos protocolos que cumplir», señala Miranda», que confía en que en unos días Grueso esté en España. A partir de ahí, Instituciones Penitenciarias deberá decidir en que prisión ingresa, que podría ser en Madrid o en Asturias, sin descartarse otro lugar.

Madrid o Asturias

Pesará en esa decisión, como suele ocurrir, el lugar en el que el condenado tenga su residencia, y la última que fue notificada por Grueso se encontraba en Madrid. Allí se personaba el tiempo que estuvo el libertad condicional después de haber pasado un mes en la cárcel de Asturias, donde ingresó en 2028 por orden de la Audiencia toda vez que ya entonces, antes de la primera fecha prevista para el juicio del 'caso Niemeyer', ya hubiera problemas para notificarle diversos actos relacionados con el proceso.

Ahora Grueso no podrá evadiese durante más tiempo de la cárcel, donde está llamado a permanecer durante los próximos ocho años, salvo que sea capaz de conseguir alguna medida como un tercer grado o una libertad condicional más adelante. Deberá cumplir la pena impuesta por varios delitos de malversación de caudales públicos y societarios cometidos en 2009 y 2011, cuando estaba al frente del Centro Cultural Oscar Niemeyer.