Natalio Grueso, antes de la celebración del juicio. Iñaki Martínez
Caso Niemeyer

Natalio Grueso, a la espera de ser trasladado a España la próxima semana

Las autoridades portuguesas le han facilitado medicación aunque, aparentemente, se encuentra «en buen estado» tras su detención

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:25

Comenta

Natalio Grueso, ex director gerente del Centro Niemeyer, ha pasado una nueva noche en prisión tras haber sido localizado y detenido el pasado jueves ... por la policía portuguesa en la localidad de Évora, al sur del país vecino. Su abogado en España, Francisco Miranda, aún se encuentra a la espera de recibir su llamada, que tiene que ser autorizada por las autoridades lusas aunque allí, igual que en nuestro país, el reo tiene derecho a comunicarse con su representante legal. Se espera que el reo llegue a España a lo largo de la próxima semana para cumplir en España la pena de ocho años de prisión que le fue impuesta por la Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias en 2020 y y confirmada en 2023 por el Tribunal Supremo.

