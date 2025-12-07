Natalio Grueso, a la espera de ser trasladado a España la próxima semana
Las autoridades portuguesas le han facilitado medicación aunque, aparentemente, se encuentra «en buen estado» tras su detención
Avilés
Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:25
Natalio Grueso, ex director gerente del Centro Niemeyer, ha pasado una nueva noche en prisión tras haber sido localizado y detenido el pasado jueves ... por la policía portuguesa en la localidad de Évora, al sur del país vecino. Su abogado en España, Francisco Miranda, aún se encuentra a la espera de recibir su llamada, que tiene que ser autorizada por las autoridades lusas aunque allí, igual que en nuestro país, el reo tiene derecho a comunicarse con su representante legal. Se espera que el reo llegue a España a lo largo de la próxima semana para cumplir en España la pena de ocho años de prisión que le fue impuesta por la Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias en 2020 y y confirmada en 2023 por el Tribunal Supremo.
A Grueso, que se encuentra a disposición del Tribunal de Évora, se le ha tenido que facilitar medicación que estaría tomando de manera habitual, y ha podido recibirla sin problemas. No obstante, el abogado portugués que lo asistió en un primer momento aseguró haberlo encontrado en buen estado general.
El exgestor cultural ha pasado más de un año y medio sustraído de la acción de la justicia, después de que en agosto de 2023 la Audiencia Provincial ordenase su ingreso «inmediato» en prisión. Ya antes de eso las autoridades judiciales estaban teniendo importante problemas para localizar al gestor cultural, mientras su abogado trataba de revertir esa orden alegando que su vida corría peligro si entraba en la cárcel. «Yo en aquel momento tenía miedo , pienso que se hubiera muerto. Ahora no lo sé porque aún no le he visto», rememora Miranda.
A falta de que Grueso y su representante legal puedan mantener ese primer contacto, todo apunta a que los trámites para el traslado a España no sean demasiado largos. «Hay convenios internacionales y unos protocolos que cumplir», señala Miranda», que confía en que en unos días Grueso esté en España. A partir de ahí, Instituciones Penitenciarias deberá decidir en que prisión ingresa, que podría ser en Madrid o en Asturias, sin descartarse otro lugar.
Madrid o Asturias
Pesará en esa decisión, como suele ocurrir, el lugar en el que el condenado tenga su residencia, y la última que fue notificada por Grueso se encontraba en Madrid. Allí se personaba el tiempo que estuvo el libertad condicional después de haber pasado un mes en la cárcel de Asturias, donde ingresó en 2028 por orden de la Audiencia toda vez que ya entonces, antes de la primera fecha prevista para el juicio del 'caso Niemeyer', ya hubiera problemas para notificarle diversos actos relacionados con el proceso.
Ahora Grueso no podrá evadiese durante más tiempo de la cárcel, donde está llamado a permanecer durante los próximos ocho años, salvo que sea capaz de conseguir alguna medida como un tercer grado o una libertad condicional más adelante. Deberá cumplir la pena impuesta por varios delitos de malversación de caudales públicos y societarios cometidos en 2009 y 2011, cuando estaba al frente del Centro Cultural Oscar Niemeyer.
Dos años de búsqueda internacional que han dado sus frutos
Nada hacía presagiar que Natalio Grueso iba a ser detenido en los días previos al puente de la Constitución en Portugal, en una localidad Patrimonio de la Humanidad no demasiado lejos de España y por la que pasan cada año más de un millón de turistas. La Audiencia Provincial, sin embargo, ya sospechaba que, tras más de medio año en búsqueda y captura, podría haberse fugado al extranjero, por lo que en febrero del año pasado emitió una orden europea de detención y una requisitoria internacional. La colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad europeos dio sus frutos esta semana, cuando fue localizado y posteriormente detenido sin oponer resistencia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión