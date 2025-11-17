La Navidad llega antes al Jardín de Molleda Busto no hará este año visitas guiadas aunque eso no ha impedido que sea instalación «más impresionante» hasta la fecha

Lucía López Pérez Castrillón Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Tradicionalmente la Navidad comienza a partir del 8 de diciembre, época en la que muchos hogares aprovechan para colocar el árbol y decorar sus rincones con luces y motivos festivos. Sin embargo, desde hace ocho años, en Molleda la Navidad comienza al día siguiente de Halloween gracias a la labor de Miguel Busto, que anualmente decora su jardín con miles de luces que atraen a decenas de vecinos y visitantes hasta su casa.

Este año no ha sido diferente y en su jardín ya pueden verse desde estrellas, bastones de caramelo, gnomos y muñecos de nieve hasta el propio Santa Claus, todos ellos iluminados a pleno color. Más de 40.000 bombillas led, múltiples figuras tridimensionales, más de 10.000 elementos decorativos y diferentes efectos especiales conforman un collage luminoso que apunta a ser el «más impresionante y amplio de la historia de nuestro jardín».

El dorado es este año el color principal que Busto ha elegido para decorar su jardín, en el que anualmente le gusta innovar no solo con los objetos sino con los colores. Además, fiel a su filosofía, el Jardín de Molleda continúa comprometido con la sostenibilidad, ya que muchas de las luces no sólo se reutilizan de un año para otro sino que además se aprovechan de la decoración previa de Halloween, lo que además facilita mucho el trabajo para su creador.

El jardín supera además el millar de plantas. Entre ellas, plantas bulbosas, flores como rosas de invierno y orquídeas y arbustos completan la paleta de colores, que hace que el jardín brille incluso por el día, cuando las luces aún no se han encendido.

Si bien este año Busto no acogerá visitas «por motivos personales», su decoración puede verse tanto desde el exterior del jardín así como en sus redes sociales donde asegura que irá compartiendo imágenes de la decoración para que nadie se pierda los detalles.