El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El grupo que cursa español para extranjeros, en un aula del palacio de Maqua. PALOMA UCHA

La Nebrija en Avilés, tres sedes y un mínimo de un 50% de profesores doctorados

La Universidad privada ofrece un nuevo programa intensivo de cuatro semanas de lengua y cultura españolas en la ciudad

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Nebrija ya ha dado un primer paso para su establecimiento en Avilés, con la autorización de la adscripción del Centro Universitario Instituto Nebrija ... de Avilés a la Universidad Antonio de Nebrija para impartir el grado en Enfermería. Ahora aún resta que el Principado autorice el inicio de la actividad, un trámite que el centro educativo está tratando de agilizar con el objetivo de poder iniciar las clases el próximo curso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La jubilación será para los que trabajaron, yo me lo pasé muy bien»
  2. 2 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  3. 3 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  4. 4 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  5. 5 Dos heridos en la colisión entre una moto y un coche en la AS-II
  6. 6 Accidente en Gijón: herido un motorista al chocar con un coche
  7. 7 Las luces de Navidad en Gijón: desde arcos con guirnaldas en el Muro hasta globos gigantes en El Natahoyo
  8. 8

    «Vienen tiempos muy buenos para la industria láctea, pero sobre todo para los ganaderos»
  9. 9 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  10. 10 Muere el empresario Pelayo Roces, exdiputado del PP y fundador de Foro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Nebrija en Avilés, tres sedes y un mínimo de un 50% de profesores doctorados

La Nebrija en Avilés, tres sedes y un mínimo de un 50% de profesores doctorados