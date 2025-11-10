La Nebrija en Avilés, tres sedes y un mínimo de un 50% de profesores doctorados

La Nebrija ya ha dado un primer paso para su establecimiento en Avilés, con la autorización de la adscripción del Centro Universitario Instituto Nebrija ... de Avilés a la Universidad Antonio de Nebrija para impartir el grado en Enfermería. Ahora aún resta que el Principado autorice el inicio de la actividad, un trámite que el centro educativo está tratando de agilizar con el objetivo de poder iniciar las clases el próximo curso.

Para ello dispondrá de tres sedes oficiales: el número 5 de la plaza de Álvarez Acebal, antiguo edificio anexo del conservatorio, la segunda planta del palacio de Maqua, en la calle de La Cámara, y el palacio de Camposagrado, donde aún está establecida la Escuela de Arte y que se espera que sea la sede permanente cuando esta se traslade definitivamente al PEPA. Por lo pronto, la Nebrija ha solicitado autorización para esos tres espacios, aunque a priori, al menos el próximo año, solo podría utilizar los dos primeros.

El futuro centro adscrito deberá además cumplir con una serie de condiciones para poder iniciar su actividad, encaminadas principalmente a garantizar la calidad de la enseñanza. Los planes de estudio que presenten deberán ser aprobados por el Consejo de Universidades, y se exigirá un plan de desarrollo de la programación universitaria y una programación plurianual de actividad investigadora. Los docentes deberán contar no solo con la titulación adecuada para impartir las materias en cuestión, sino que también deberá garantizarse que al menos la mitad de ellos poseen el título de doctorado. En el caso de que la Nebrija quisiera impartir algún máster, ahí debería contar con un mínimo de un 70% de doctores.

Español para extranjeros

Hasta que la Nebrija obtenga la autorización por parte del Principado, deberá limitarse, como está haciendo ahora, a la docencia de programas que no derivan el la obtención de títulos oficiales, como son los de español para extranjeros. En la actualidad ya hay un grupo de estudiantes franceses que permanecen este curso en la ciudad para mejorar su español de cara a cursar estudios universitarios en nuestro país. Es un programa enfocado sobre todo a las ciencias de la salud, uno de los puntos fuertes de la Nebrija, que ha logrado atraer a estudiantes extranjeros.

Además, el Instituto Nebrija de Avilés ha lanzado la oferta de un nuevo programa intensivo de lengua y cultura españolas, con cuatro semanas de formación.