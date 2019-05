«Necesitamos voces mixtas y hacer un relevo generacional» David Fáez del Busto, presidente de Amigos de Sabugo. / LVA La entidad ofrece hoy un concierto en la Iglesia de Santo Tomás junto a Cantoribus para festejar el 25 aniversario de la agrupación musical David Fáez del Busto. Presidente Agrupación Coral Amigos de Sabugo C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 4 mayo 2019, 00:51

La Agrupación Coral Amigos de Sabugo celebra hoy su veinticinco aniversario con un concierto en la Iglesia de Santo Tomás de Cantorbery (20.15 horas) en el que también actuará el Coro Cantoribus. David Fáez del Busto, presidente de la agrupación, celebra la «gran tradición coral» avilesina y anima a dar un paso al frente y unirse al coro a todo aquel que quiera cantar. Es, además, terapia.

-¿Cuál va a ser el repertorio?

-Tanto Cantoribus como nosotros vamos a interpretar seis canciones, principalmente tradicionales asturianas y habaneras. Nosotros, además, cantaremos las de antes, 'En mi viejo San Juan' y 'Mixteca'. Cantoribus incluirá algún tema en inglés. Y luego, los dos juntos haremos la Salve Marinera, que es nuestro himno, el del barrio de Sabugo y yo diría que el de todo Avilés. Nos gusta que el público lo cante con nosotros.

-De hecho, la Salve Marinera llena la plaza del Carbayo cada Viernes Santo con la procesión de Nuestra Señora de la Soledad y de la Santa Vera Cruz.

-Sí, nosotros somos también el coro de la cofradía de la Soledad y ese día ya hay gente que está esperando en la plaza incluso desde antes de que salga la procesión.

-El público parece muy importante para el coro.

-Lo es y nos gusta adaptar nuestro repertorio a cada público y complacerle si nos pide una canción incluida en nuestro repertorio. Tenemos incluso un pequeño grupo de fans que nos acompaña en casi todas las actuaciones en otros puntos de Asturias.

- ¿Qué incluyen en su repertorio?

-Salvo góspel, de todo: habaneras, canción religiosa, populares, tradicionales asturianas y marineras. En Avilés triunfan las habaneras y las canciones marineras.

-¿Cuántas actuaciones tienen al año?

-Entre quince y veinte. Cantamos en todo tipo de celebraciones, bodas incluidas, y en certámenes de otras localidades. Este año viajaremos a Cantabria y posiblemente a San Sebastián

-Suena costoso. ¿Cuentan con alguna subvención?

-Los socios pagamos una cuota y el Ayuntamiento nos da una pequeña subvención que apenas cubre nada. Es una pena porque en Avilés hay una gran tradición coral y sin ayudas va a desaparecer. Hace años se organizaba en la iglesia vieja de Sabugo, que tiene una acústica estupenda, un pequeño festival en el marco de las fiestas de San Agustín. Había gente haciendo cola para las actuaciones. Pero se dejó de hacer por falta de ayudas. No se valora su potencial turístico, que estos conciertos corales atraen gente de fuera.

- Igual tenían que pensar en cobrar entrada para sufragar los gastos, aunque fuera un precio simbólico

-No, no queremos cobrar. La tradición se mantiene dando acceso libre a todo el mundo. Es mejor tener las puertas abiertas para que todo el que quiera pueda entrar y ver lo que es. Si alguien tiene dudas sobre si le gusta, no va a pagar aunque sea poco. Mejor que pueda acceder todo el mundo y así, a lo mejor, se nos une alguien.

-¿Necesitan voces?

- Sí, necesitamos muchas voces urgentemente. Mixtas. Ir trabajando en un relevo generacional. En su fundación, el coro lo integraban ochenta cantantes y ahora solo somos veinticinco. Todavía queda gente de aquel grupo fundador, que a mí me merecen mucho respeto y solo puedo agradecerles el haber puesto en marcha uno de los grandes coros de Avilés. El público siempre responde a nuestras actuaciones y, cuando nos ve por la calle nos preguntan por el siguiente concierto o por qué no fuimos a tal sitio.

-¿Por qué no se anima la gente a cantar en un coro?

- No lo tengo claro, porque sí sé que hay muchas personas a las que les gusta cantar, pero quizás tienen miedo. Yo les animo a venir a probar. ¡No comemos a la gente! (Risas). Es más, nos lo pasamos muy bien. Ensayamos una hora y media dos días a la semana, los martes y los jueves de 20 a 21.30 horas, y yo siempre digo que es una hora y media de distracción y desconexión. Sales de tu trabajo o de estudiar y te sirve para pensar en otras cosas.

- ¿Desde cuándo preside la agrupación?

-Este es mi tercer año como presidente tras haber sido secretario. En total, llevo ocho años en la junta directiva y en el coro desde 2012.

- ¿Y antes? ¿Cómo comenzó a cantar?

-A los nueve años, en el Coro Joven de la Iglesia de Santo Tomás y luego en la Coral Avilesina, que fue donde conocí a Elena Baigorri, que es nuestra directora. Yo conocía a los Amigos de Sabugo porque es mi barrio y Juan Madera, uno de los fundadores y presidente, me insistía para que me uniera a ellos. Al final lo hice y también soy miembro de Cantoribus, porque esa es otra de las características de los coros en Avilés, que compartimos cantantes.