«Hay cosas que no necesitas escuchar para entender» J. D. Z. J., sentado hoy en el banquillo de los acusados. / MARIETA El colombiano condenado por intentar violar a una mujer en Bustiello se enfrenta ahora a la expulsión del país por presuntas amenazas a la hija de su víctima C. DEL RÍO Lunes, 21 octubre 2019, 12:53

J. D. Z. J., el joven colombiano condenado por intentar violar a una mujer en Bustiello en febrero de 2018 (la sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo), ha negado hoy en el Juzgado de lo Penal Número 2 haber amenazado e intimidado a la hija de la víctima antes del juicio en el que iba a ser testigo por lo ocurrido a su progenitora.

El encausado afirmó que tras la denuncia presentada contra su persona por la que afrontaba una petición de cárcel de doce años, se recluyó en el domicilio familiar. Negó, por tanto, haberse encontrado con la denunciante en la calle de Gutiérrez Herrero el 6 de marzo de 2019 a las cuatro y media de la tarde.

La joven (hija de la mujer agredida en el citado intento de violación) declaró, sin embargo, que en tal fecha se encontraba con una compañera de trabajo en una de las paradas de autobús de esta calle cuando vio a este joven con un acompañante. Al verla, siempre según su versión, cruzaron la calle hacia donde estaban ellas realizando «un gesto obsceno, de peneatración, con los brazos hacia arriba y la cadera hacia atrás y hacia delante», describió a preguntas de la fiscal.

Afirmó que se situó a dos metros de ella, que se puso muy nerviosa porque estuvieron «riéndose, jactándose, hablando en alto y gritando cosas». No pudo escuchar lo que decían «porque es una calle con cuatro carriles y había tráfico», pero no le quedó duda de que los «puños al aire» que lanzaba el acompañante de J. D. Z. J. iban dirigidos a ella por ser la hija de quien era. «Hay cosas que no necesitas escuchar para entender», respondió la denunciante al abogado de la defensa cuando este puso en duda que la conversación entre su cliente y el acompañante estuviera dirigido a ella.

La testigo, que no había querido testificar cuando su compañera de trabajo denunció de forma inmediata los hechos ante la Policía Nacional «por miedo a represalias», ha tenido que hacerlo hoy en el plenario. Reconoció que «en un principo no quería venir porque no me gustan este tipo de cosas, líos» y «aparte, por miedo», concedió a la abogada de la acusación. Aseguró que ella solo vio cuando los dos chavales cruzaron la carretera hacia donde estaban ellas y que uno de ellos hizo un gesto claramente dirigido a ambas. Un gesto «rro, que no sé bien lo que significa (...), como de levantar los brazos y no saber».

La Fiscalía solicita para J. D. Z. J. dos años de cárcel, cuya pena interesa que se sustituya por la expulsión del país, y nueve meses de multa a razón de diez euros al día. La acusación particular pide los mismos años de prisión y doce meses de multa, a razón de doce euros al día. La defensa quiere la absolución de su cliente por el «sentimiento de enemistad» que promueve la denuncia y que se presentó en su día, según su interpretación, para agravar el delito de intento de agresión sexual contra su madre que se iba a juzgar. Además, la testigo no identificó a su cliente. Ni en rueda de reconocimiento durante la instrucción ni hoy durante el juicio, puesto que tanto la denunciante como ella declararon protegidas por un biombo.

El juicio ha quedado visto para sentencia.