«Necesito seguridad para mi hijo y mi mujer» A la izquierda, el denunciante y su mujer, ayer a la entrada a los Juzgados de Avilés. / LVA Uno de los afectados por problemas con dos vecinos en la calle Hermanos Soria pide ante la jueza una orden de alejamiento ALBERTO SANTOS AVILÉS. Jueves, 29 noviembre 2018, 03:45

Una orden de alejamiento de quinientos metros del edificio número 5 de la calle Hermanos Soria y una multa económica de tres meses a razón de seis euros cada día para cada uno de los dos denunciados. Es la petición formulada ayer en los Juzgados de Avilés por el abogado Antonio Urrutia contra una madre y su hijo, que acumulan decenas de denuncias por problemas de convivencia con sus vecinos en el citado inmueble. El letrado representa uno de los vecinos afectados, residente en uno de los pisos superiores, en una de las cinco causas judiciales instadas por él contra la mujer y su hijo.

La acusación recordó ayer el calvario que han tenido que vivir el vecino afectado junto a su mujer y su hijo desde que decidieron comprar un piso en la calle Hermanos Soria el pasado mes de mayo. El inicio de las obras de remodelación de la vivienda fue también el de las sospechas de que algo raro pasaba con sus vecinos del piso inferior. «Sonaba todo el día abajo un ruido como de una hormigonera o de un taladro, que retumbaba en el salón. Eran muy fuertes, con intervalos de minutos y no se quitaron durante la semana que estuve allí», aseguraba ayer ante la jueza el obrero que ejecutó la reforma.

A partir de ahí, tal y como recordó ayer el denunciante, «me acerqué a los dos vecinos de abajo en una reunión vecinal para preguntarles por los ruidos y decirles que yo no tenía nada que ver con el anterior propietario», con el que habían tenido problemas previamente. «También tengo yo ruidos», dice que le espetó la mujer. Fue entonces cuando el denunciante empezó a ser consciente de lo que pasaba en el edificio número 5 de Hermanos Soria, y en prácticamente todo el barrio, «porque fuimos preguntando a vecinos y comerciantes y ya nos dijeron que eran problemáticos».

Entre las denuncias figuran insultos después de haber llamado a la Policía Local. «Dijeron a gritos que 'estos hijos de puta no saben quién soy'», relató ayer el denunciante en el juicio. Pero lo peor es la «tortura psicológica» que aseguran que han tenido que padecer en los últimos meses, en especial su mujer y su hijo, que ha visto agravada la evolución de los problemas que padece a causa de los ruidos que, según el denunciante, se emiten desde el piso inferior.

La acusación presentó en el juicio informes de especialistas en pediatría y salud mental que aseguran que el pequeño «ha empeorado considerablemente». Por ese motivo su madre se ha tenido que mudar con él a casa de unos familiares. «Viene corriendo a mis brazos, se pone nervioso y se da golpes en la cabeza», relató ayer la mujer. Su testimonio apeló a la necesidad de una protección para ella y su hijo, algo en lo que incidió su marido, «porque no sé qué me puedo encontrar en el portal, si va a agredirme».

El padre grabó con el móvil esos sonidos, que fueron aportados como prueba y reproducidos ayer en la sala. El abogado de la defensa, José Carlos Botas, anunció su decisión de impugnar esas grabaciones, además de pedir la libre absolución al considerar que los hechos denunciados «no han sido acreditados». Su defensa se basó también en desvincular al hijo de la denuncia contra él y su madre, y a asociar sus respectivos horarios laborales a una supuesta incompatibilidad con la emisión de los ruidos que denuncian sus vecinos.

Por su parte, la vecina acusada negó conocer a los denunciantes y defendió que los ruidos «los suelen hacer, o bien los jardineros, o una obra que había en esa época en el primero derecha». También rechazó las acusaciones de insultos.

La jueza le preguntó si tenía problemas con todos los vecinos, algo que negó en un principio: «Con el que vendió el piso y con él -por el denunciante- y los del primero», a quienes acusó de «ser todos familiares», algo que negaron los aludidos. Entonces la magistrada insistió en su interpelación: «¿Usted no tiene múltiples denuncias por hechos similares?». A lo que respondió: «No es cierto, por este motivo no». «¿Y por otros motivos?», siguió la jueza. «Bueno, cuando me atacan o me empujan», añadió la acusada, que negó de nuevo que los ruidos procediesen de su casa.

Tras su intervención llegó la de su hijo, que defendió que en su vivienda «hay absoluto silencio, tenemos un perro pequeño que no ladra y escuchamos música clásica».

El primero de los cinco juicios pendientes por denuncias de esta misma persona contra ellos quedó ayer visto para sentencia.