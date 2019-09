El Niemeyer se convierte en el Studio 54 El elenco de la compañía Let's Go, que representan hasta el domingo 'The Hole Zero' en Avilés. / OMAR ANTUÑA El centro cultural acogió anoche el primer pase del espectáculo 'The Hole Zero', inspirado en la noche neoyorquina de los años setenta ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Viernes, 13 septiembre 2019, 01:06

Tras acoger el espectáculo 'The Hole' en abril de 2017, el auditorio del Centro Niemeyer volvió a entrar en el agujero anoche con la primera de las seis representaciones del nuevo show de la compañía Let's Go, titulado en esta ocasión 'The Hole Zero'. Concebido como una precuela del primer espectáculo que pudieron ver hacer dos años los avilesinos, en esta ocasión el público viaja a la Nochevieja de 1979 para revivir el aroma de la mítica discoteca neoyorquina Studio 54.

Manu Badenes es el maestro de ceremonias de las seis funciones que se van a ver en Avilés hasta este domingo, hoy tendrá lugar a las 22.30 horas, mañana serán a las 19.30 y a las 22.30 horas, y el domingo a las seis de la tarde.

Para empezar, el público disfrutó anoche del descaro y el toque del show más picante e irreverente de la escena nacional. La primera sesión vendió en torno a tres cuartas partes de la entrada, aunque por el ritmo de ventas se prevé que el fin de semana sea mucho más complicado conseguir una butaca. Eso sí, los propios actores ya han avisado de que quien vaya a las funciones debe hacerlo con predisposición a formar parte del espectáculo, a interactuar con ellos y a sentirse por un momento la verdadera estrella del show. No hay excusa para no dejarse arrastrar por la música disco.