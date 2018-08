Explosión de colores en el Niemeyer

El Centro Niemeyer de Avilés vivió ayer una explosión de color que duraría hasta bien entrada la madrugada. Polvos de colores en grandes dosis pintaban a un público de todas las edades cuya entrada al recinto garantizaba la diversión y el entretenimiento. Se trata de la Holi Party, la fiesta con la que los hindúes dan la bienvenida a la primavera y que en Avilés se ha convertido ya en una cita obligada del verano.

Con el lanzamiento inaugural de polvos de colores a las 18 horas, con puntualidad británica, dio comienzo una celebración que engancha a mayores y a pequeños. Así lo aseguraban muchas familias, como la de Patricia, que, a pesar de que encuentra «un fallo garrafal que no abran el aparcamiento», explicó que «es el tercer año que venimos, porque tanto los niños como nosotros disfrutamos mucho». Mientras, Adriana contemplaba la batalla de polvos de colores entre su hijo y su marido. «Es una gran oportunidad para estar todos juntos, es una actividad que compartimos y que no sé muy bien si disfrutan más los hijos o el padre».

Otra madre, Raquel, que venía acompañando a su hija y a las amigas de esta, destacaba «el ambiente familiar» provocado porque «los menores no tienen acceso al alcohol y eso es algo muy positivo, porque en la mayoría de las fiestas los niños de doce y trece años pueden beber». Una medida que garantizaron no solo los miembros de la seguridad privada encargada de la fiesta, sino también los camareros, que pedían el carné de identidad ante la menor sospecha. «También estamos pendientes de que los mayores no les compren cervezas a los más jóvenes», contaban Guillermo y Radjaa desde una de las barras dispuestas en la plaza del Centro Niemeyer, donde se desarrolló el evento.

Galería. La diversión estaba garantizada. / Omar Antuña

Pero las familias no fueron las únicas protagonistas de esta fiesta, pues los adolescentes llenaban los rincones en una tarde en la que «nos dejan venir solas», afirmaban entre risas Sara, Alicia, Carla y Nuria. Estas cuatro chicas de catorce años repetían en la Holi Party por tercer año consecutivo, ya que «es muy divertida». Otros, como Ricardo y Juan, de quince años, se estrenaban en esta celebración avilesina porque «venimos de vacaciones (desde Pamplona) y siempre nos vamos antes de que se celebre, pero este año hemos querido estar aquí con nuestros primos».

Y es que las pandillas de jóvenes de entre doce y dieciséis años eran las más numerosas, como la de Sara y Lucía, que habían venido «con casi todos los de la clase, menos los que están todavía de vacaciones. Ya vinimos el año pasado y este repetimos». «Además esta vez (los padres) nos han traído y se han ido, que el año pasado se quedaron», confesaba otra de ellas entre risas.

Una tarde diferente

Por su parte, Ana, Javier y Jorge llegaban desde Lugones, atraídos por la música. «Yo vine hace dos años a traer a mi hermano y me gustó tanto la música como las actuaciones. Para tomar algo y echar una tarde diferente está genial. Hemos ido a la playa y a la vuelta hemos parado aquí». Un plan parecido al de unos jóvenes que llegaban desde Ribadeo y Castropol «por la fama que tiene la fiesta».

Amenizada por Papaya, Amatria, D'Valentina, Sputnik, Bitches Deejays y Hugo LeLoup, la fiesta con la que «ponemos el broche de oro al verano, porque dar la bienvenida a la primavera aquí en Asturias es complicado», como dijo la maestra de ceremonias, Ana León, dejó un año más entre los asistentes grandes dosis de diversión, una buena mezcla de colores y ganas de más. Será el próximo año.