El Niemeyer sellará sus arquetas para evitar los robos del cableado eléctrico El vial de acceso al Centro Niemeyer desde el puente Azud donde se sellarán las arquetas. / MARIETA Protegerá las 23 que hay en el vial del acceso al centro para asegurar así el mantenimiento del alumbrado público YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Lunes, 16 septiembre 2019, 01:32

El sellado de las arquetas es una medida que en su día se adoptó en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) y que cada vez entra más en los planes de todo tipo de instituciones públicas con equipamientos e infraestructuras a su cargo porque el robo del cableado del alumbrado público es algo habitual. Ahora es el Niemeyer el que contratará el hormigonado de las arquetas situadas en el vial del acceso al centro cultural con ese mismo objetivo, proteger el cableado de la instalación de los ladrones.

El pasado mes de agosto se produjo el último robo del cable en esta carretera. No era la primera vez que sucedía y es algo que se repite también en otros viales del Parque Empresarial Principado de Asturias, no obstante se han ido adoptando medidas de seguridad para evitar no solo el gasto que se ocasiona, sino también los problemas a los ciudadanos que tienen que acceder a una zona alejada del centro de la ciudad y en la que el alumbrado público es un elemento fundamentalmente de seguridad.

El presupuesto que el Niemeyer dedica a este contrato no es muy grande, ya que simplemente se trata de verter hormigón en el interior de las 23 arquetas del alumbrado del vial de acceso. Se colocará un tablero en la parte más baja posible y sobre él se echará el hormigón hasta la parte superior. Se creará así una tapa compacta de aproximadamente medio metro de altura de hormigón que impedirá alcanzar el cable, que se quedará debajo. En el caso de que haya averías se picará este material para repararlas. El coste, por tanto, es de apenas 3.000 euros, amortizados rápidamente si la obra cumple su fin.