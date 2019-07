Las niñas que cayeron al pantano siguen en la UCI en estado de extrema gravedad Zona del pantano de Trasona en la que cayeron las menores al agua. / OMAR ANTUÑA El gerente del HUCA, Luis Hevia, afirma que «las próximas horas serán decisivas» para saber si las pequeñas saldrán adelante S. GONZÁLEZ TRASONA. Sábado, 6 julio 2019, 03:09

Apenas ha habido avances en el estado de salud de las dos niñas que el pasado miércoles caían al pantano de Trasona donde estuvieron a punto de morir ahogadas. Las dos pequeñas, de 10 y 11 años, siguen ingresadas en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias y su pronóstico es de extrema gravedad, según fuentes sanitarias.

Hasta esta unidad del HUCA eran trasladadas por la UVI móvil una vez consiguieron recuperarles el pulso. El piragüista que las sacó del agua y otro grupo de deportistas consiguieron mantenerlas con vida con sus maniobras de reanimación, pues cuando fueron rescatadas se encontraban en parada cardiorespiratoria.

El gerente del HUCA hacía declaraciones ayer, tras un día de silencio sanitario sobre el estado de las menores. «Siguen ingresadas en la UCI pediátrica en estado grave. Las próximas horas serán decisivas», decía Luis Hevia. Y es que de cómo evolucionen hoy y mañana dependerá su recuperación de las secuelas que pudieran quedarles tras estar un tiempo privadas de oxígeno.

El entorno sanitario se muestra cauto a la hora de hablar de la evolución de las dos menores y prefieren esperar a ver avances antes de dar un pronóstico de futuro. Mientras los familiares esperan a las puertas de la UCI en la que están ingresadas con la esperanza de poder ver esa ansiada mejoría.

La que peor estado tenía cuando fueron encontradas en el agua, cuando ya no braceaban sino que flotaban boca abajo, era la mayor. «Estaba morada e hinchada. No tenía pulso. Se lo encontrábamos y lo perdíamos en pocos segundos», explicaban los piragüistas que la reanimaron, que también apuntaban que «los sanitarios tuvieron que ponerle las palas para reanimarla porque con los masajes no se lograba».

Los síntomas de color e hinchazón apuntan a un posible estado cianótico al estar privada de oxígeno. Se desconoce cuántos minutos pudieron pasar desde que las menores cayeron al agua hasta que fueron encontradas por Ramón González, que pasaba por la zona con su piragua. Ese tiempo puede ser clave ahora en su recuperación y en las secuelas que pudiera o no tener.

La otra de las niñas, la de menor edad, se encontraba «un poco mejor» cuando dejaba el área recreativa de Gavitos en la UVI. «Tenía mejor color y conseguimos recuperarle el pulso en unos minutos», explicaban los piragüistas.

Las familias, de origen rumano, residen en Oviedo y Pravia y eligieron el pantano de Trasona para celebrar un cumpleaños con familiares y amigos. Al estar cerrado el área de Overo por obras, lo hicieron en el de Gavitos, donde jugaban las niñas. El suceso se desencadenó en unos minutos. Todo apunta a que una de las menores se habría acercado al agua para refrescarse, cayendo al pantano. La otra habría intentado ayudarla sin éxito. Cuando el piragüista las avistó estaban flotando ya en la superficie. «No sabemos cuánto tiempo llevaban ahí pero estaban muy mal», decía Ramón González, que también destacaba que «fueron minutos críticos, todo pasó muy rápido».