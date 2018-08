Los niños se convierten en reporteros en el Museo de Historia Urbana Los participantes, tomando imágenes en la calle. / PATRICIA BREGÓN El último de los talleres de 'Vacaciones en el museo' enseña a los pequeños a fotografiar sus lugares favoritos del centro de la ciudad M. MARTÍN AVILÉS. Viernes, 24 agosto 2018, 01:22

'Vacaciones en el museo' realizó ayer su último taller tras seis mañanas durante todo el verano enseñando el patrimonio y los personajes históricos de Avilés a pequeños de entre cuatro y doce años, de forma lúdica. Esta actividad, organizada por la concejalía de Cultura, se llevó a cabo en el Museo de Historia Urbana de Avilés.

Ayer los veinte niños apuntados salieron a la calle a realizar fotografías para, después, realizar murales y collages con ellas. Los participantes pudieron dibujar o pegar en su obra sus lugares favoritos de la ciudad. Esta fue la dinámica del taller llamado 'Aviles Repor', que convertía a los pequeños en fotoperiodistas, pero no fue la única que se realizó. Otra de las sesiones estuvo dedicada a Pedro Menéndez, en la que los niños construyeron barcos similares a los que él utilizó. La tercera tenía como protagonista a Maruja Mallo, la célebre pintora gallega que vivió mucho años en Avilés, y los participantes recrearon sus cuadros. La actividad, totalmente gratuita, se repite en Navidad, pues deja encantados a todos los pequeños. «Me divirtió el taller de hoy, pero otro día hicimos la fuente de los caños en cerámica y también me gusto mucho» contaba Candela, una de las jóvenes participantes. «Yo tampoco puedo elegir, todo me ha gustado mucho» respondía Simón. Los niños no solamente vuelven a sus casas después de haberlo pasado bien, sino también de haber aprendido mucho.