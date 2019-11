«Todos los niños tienen una inteligencia prodigiosa» El escritor avilesino José Luis García Martín. / MARIO ROJAS José Luis García Martín presenta esta tarde su último libro en el Aula de LA VOZ, una obra escrita a partir de las historias que le cuenta su ahijado José Luis García Martín. Autor de 'Las aventuras de Martín' ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Martes, 19 noviembre 2019, 09:20

Martín es el ahijado del escritor avilesino y colaborador de LA VOZ DE AVILÉS, José Luis García Martín. El pequeño tiene una imaginación desbordante y juntos han creado un libro de historias narradas desde los ojos de un niño pequeño pero dirigidas a un público adulto «muy selecto». 'Las aventuras de Martín' ha sido publicado recientemente por la editorial Impronta y su autor presentará la obra esta tarde en el Centro de Estudios Universitarios, a las 19.30 horas, en el Aula de Cultura que organiza este periódico y que coordina Mercedes de Soignie.

-Creo que le hace especial ilusión presentar este nuevo libro en Avilés.

-Es muy cierto. Tan solo ha habido una presentación, que se hizo en Oviedo, y estoy encantado y muy ilusionado de presentar 'Las aventuras de Martín' en Avilés porque es mi ciudad, colaboro desde hace años con LA VOZ-EL COMERCIO y espero que esta tarde se pasen a compartir un buen rato muchos amigos, familiares y algún que otro admirador (risas).

-En la puesta de largo de este libro de relatos advirtió que lo es una obra apta para todos los lectores.

-Bueno, lo que pasa es que me gusta jugar un poco a llevar la contraria. Todos sabemos que cuando algo parece selecto dan más ganas de probarlo. Lo que sí es cierto es que hace falta tener una inteligencia especial para entenderlo. De hecho, me atreví a poner una especie de prueba de inteligencia e ingenio en el prólogo, aunque me consta que muchos lectores ya han descubierto que la respuesta está en el epílogo y algunos han hecho trampa nada más empezar. Además, creo que es un libro con un cierto componente de humor y el humor esté muy relacionado con la inteligencia

-Parece un libro especial. ¿Son relatos que le contaba su ahijado?

-Sí, pero con un componente literario importante. Es un libro que a primera vista parece infantil pero que cuando te adentras en él ves que es para adultos. Le pasa un poco como a otras obras famosas como 'Alicia en el país de la maravillas' o 'El Principito'. Con los niños pasa una cosa, de lejos parecen todos iguales pero de cerca cambian muchísimo y tiene una inteligencia prodigiosa. Martín me distrae contándome historias, a pesar de que solo tiene tres años.

-Se nota una evolución entre el principio y el final.

-Claro, porque lo escribí a partir de las historias que me iba contando Martín a lo largo de un año y se nota su evolución. Las primeras historias son más ingenuas y se inventa, por ejemplo, un superior que puede estar en dos sitios a la vez. Pero luego se va notando una evolución, el libro comienza en el parque de al lado de casa y acaba en la biblioteca de Alejandría con aventuras mucho más complejas.

-¿Podremos conocer en persona a Martín en la presentación?

-Mañana tiene colegio y no puede venir, pero eso es una suerte porque cuando coge el micrófono acapara toda la atención y si viniese nadie me haría caso a mí, eso seguro.