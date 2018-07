«Los niños sufren acoso por motivos siempre relacionados con la sexualidad»

La sexóloga Andrea Tuero reivindicó ayer la creación de una asignatura de Educación Sexual en Primaria y ESO durante su ponencia en el curso 'Sexología: amor, pareja, educación y diversidades', que se desarrolla hasta el viernes en el Centro de Servicios Universitarios.

-Reivindica usted la educación sexual desde la escuela, ¿por qué?

-Lo ideal sería que la sexualidad fuera una asignatura de toda la etapa de educación obligatoria y que fuese impartida por profesionales de la sexología. Es muy importante hacer entender a los niños desde pequeños su sexualidad, la naturaleza de la identidad, de quiénes somos y, sobre todo, el respeto a la diversidad para evitar la discriminación.

-¿Qué beneficios reporta?

-Se trata, en general, de llevar a la comprensión de una manera sana que no de lugar a complejos o a inseguridades, que facilite la comunicación afectiva no solo en pareja sino también entre compañeros y evitaría además mucho de los problemas que hay en el entorno escolar.

-¿A qué problemas se refiere?

-Pues evitaríamos el acoso, porque los niños sufren bullying por muchos motivos, desde la orientación sexual, al aspecto físico, y todos ellos relacionados con la sexualidad, a pesar de que es algo que no se cree.

-¿Qué quiere decir?

- Se tiende a creer que la educación sexual trata temas muy genitalizados y de prevención pero también habla de quiénes somos, de porqué somos así, de porqué nuestra orientación sexual o nuestra identidad es la que es. Está al orden del día. Los niños que sufren acoso porque sus compañeros creen que son homosexuales o por sus cuerpos, por tener sobrepeso o por llevar gafas.

-¿Es una cuestión educacional?

-Es normal que ocurra cuando la sociedad y la publicidad muestran un ideal de belleza muy concreto que es irreal y que nadie lo alcanza... y quien no lo alcanza es machacado. Por eso es importante hacer ver a los chavales desde pequeños que lo importante es la salud y estar a gusto con uno mismo.

-¿Cómo se plantea esta formación?

-Como un compendio de todo, desde la prevención a la gestión de las emociones, la comunicación, los sentimientos. Entonces, ¿por qué no crear una asignatura con unos contenidos estructurados, ordenados y acordes a cada nivel educativo? Porque, por supuesto, no es lo mismo hablar con un niño de seis años que con un chaval de catorce.

-¿Cómo reaccionan los padres ante la propuesta de esta asignatura?

-Pues muchos ponen trabas porque consideran que esta educación tiene que ser impartida en casa y no en el entorno escolar. Por eso nosotros lo proponemos como una asignatura optativa, pero lo ideal es que fuese obligatoria, porque se trata de algo científico. Además, algunos padres no saben como abordar el tema, por lo que sería interesante además que conociesen los programas municipales de asesoramiento y formación sobre sexualidad que existen en Asturias.

-¿Y respecto la prevención? Los jóvenes tienen toda la información al alcance pero siguen sufriendo enfermedades de transmisión sexual.

-Y ocurre porque mucha de esa información al a que acceden a través de internet es falsa y proviene de sitios no rigurosos que promueven falsos mitos e ideas erróneas acerca de la sexualidad.

-¿Pasa eso con la pornografía?

-Exacto. Como estamos en una sociedad en la que la educación sexual no está normalizada en el curriculo, la formación que recibimos es la de la sociedad y la del porno. Y para muchos menores el primer encuentro erótico o de autoconocimiento es ante una pantalla y con vídeos porno que recrean valores que a menudo no están acordes al respeto y la igualdad entre el hombre y la mujer y que muchas veces estigmatizan características de la naturaleza humana presentando cuerpos y conductas que no son reales. Y hay que educarles para que sepan que eso es ficción que busca solo excitar.