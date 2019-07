«No vamos a trazar cordones sanitarios, el no sin más no es manera de hacer política» Pedro de Rueda Gallardo. / MARIETA «A pesar de la ruptura a nivel local y de las turbulencias regionales, somos el primer partido del centro derecha y no hay atisbo de crisis» Pedro de Rueda Concejal del PP y presidente de la junta local J. F. GALÁN AVILÉS. Martes, 9 julio 2019, 02:20

Presidente de la junta local del PP y diputado de la Junta General del Principado durante el mandato anterior, Pedro de Rueda Gallardo se estrena como concejal en el Ayuntamiento de Avilés como número dos del grupo municipal, renovado en su totalidad. Son cuatro concejales.

-¿Cómo valora los resultados electorales del PP en Avilés?

-El PP es un partido de gobierno y, como tal, nuestra aspiración era ganar. En este sentido no podemos sentirnos satisfechos, pero a pesar de las circunstancias en las que nos vimos inmersos en el mandato anterior, una ruptura a nivel municipal y diversas turbulencias regionales, somos la primera fuerza política del centro derecha. Es un buen punto de partido para construir la alternativa real que dirija el cambio que precisa Avilés.

-¿En qué dirección?

-Los sucesivos gobiernos socialistas han demostrado que son incapaces de impulsar el salto hacia adelante que necesita la ciudad. Cosas que en otros sitios se resuelven en un mandato aquí precisan cuatro o simplemente no se resuelven.

-¿Cree que la crisis del PP local ha sido definitivamente zanjada?

-No hay el menor atisbo de crisis. Somos un partido unido y con muchas ganas, que está creciendo gracias a la incorporación de gente de distintos perfiles que hasta ahora nunca había militado en política.

-¿Se arrepiente de alguna de las decisiones que tomó como presidente de la junta local?

-La verdad es que no. Hicimos las cosas con voluntad, sensatez, consenso y ganas de crecer.

-El grupo municipal se ha renovado al completo. ¿Puede ser un handicap?

-Es cierto que no somos profesionales de la política. Puede que falte experiencia en este terreno, pero tenemos un profundo conocimiento de la sociedad, y eso es muy importante.

-En su caso fue diputado regional.

-El hecho de haber formado parte de la Junta General del Principado te ofrece cierta perspectiva y te permite tener claro qué necesita Avilés del Gobierno regional.

-¿Por ejemplo?

-Ahí tenemos la Escuela Superior de Arte. Tras veinte años de espera, la nueva sede se abre sin accesos y está infrautilizada, como también lo está la Escuela del Deporte. Es lo que pasa en Avilés. Todo tarda mucho y se queda a medias.

-¿Ve posible llegar a acuerdos con el PSOE?

-¿Por qué no? En todo aquello que sea bueno para Avilés nos van a encontrar. De hecho ya lo hemos demostrado en proyectos como el de la enseñanza del español. Nos pareció interesantes, planteamos nuestras reticencias y al final se llegó a un acuerdo. El no sin más no es una buena manera de hacer política.

-¿Marca alguna línea roja?

-Avilés necesita atraer nuevas empresas y apoyar más a las que ya tenemos, a los comerciantes y a los autónomos. Si se planteasen medidas gravosas que fueran en la dirección contraria nos opondríamos frontalmente.

-¿Cómo es la relación con Ciudadanos y Vox?

-Coincidimos en algunas cosas y en otras no. En cualquier caso nosotros no vamos a trazar los que algunos llaman cordones sanitarios. Es lo que piden los ciudadanos, menos sectarismos y más beneficios para la ciudad.

-¿Cuáles son, a su juicio, las prioridades inmediatas?

-Las que refleja nuestro programa electoral. En cualquier caso la prioridad ha de ser atraer empresas, y para conseguirlo es necesario adoptar decisiones correctas.

-Avilés envejece.

-Es un problema que afecta a todo Asturias y a Avilés con más fuerza si cabe. Y no solo es eso, también somos la comunidad más envejecida y la que tiene las menores tasas de natalidad y de actividad económica. El principal impulsor de las medidas necesarias para atajar estos problemas es el Principado. Debería haberlo hecho hace veinte años, pero no ha hecho nada y sigue sin hacerlo.