«Noté el golpe de un vaso, vi mucha sangre, me mareé y tuve que sentarme» La acusada, momentos antes del inicio del juicio. / MARIETA Solicitan cuatro años de cárcel para la supuesta agresora, que niega los hechos y afirma que solo discutió con la víctima

La acusada de romper un vaso de cristal en la cara de otra joven una noche de junio de 2018 en el exterior de un bar en la plaza del Carbayedo, negó ayer los hechos y aseguró que tal acusación respondía a la animadversión que la denunciante sentía hacia ella. El juicio, celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Avilés, ha quedado visto para sentencia.

La acusada manifestó que se encontraba en el interior de un bar cuando un chico entró a buscar a una de sus amigas. Salió tras ella e intervino en la discusión que se había originado entre su amiga y otra joven. Negó portar vaso o botella de cristal alguno y cualquier tipo de agresión. «Había mucho revuelo, mi novio me cogió y nos fuimos porque pasábamos de historias», respondió a preguntas de la sala.

La joven supuestamente agredida aseveró no dudar acerca de la agresión. «Note el golpe de un vaso y vi mucha sangre. Me mareé, no llegué a caerme o desmayarme, pero tuve que sentarme», explicó. Negó enemistad alguna así como haberse caído sobre una mesa con vasos y botellas que le habrían causado los cortes en la cara, tal como refiere uno de los testigos llamados por la defensa, a la sazón, amigo de la acusada.

La defensa duda de la imparcialidad de los dos testigos claves para el Ministerio Público

Los únicos testigos «imparciales» de la escena, según la fiscal, estaban fumando en el exterior del local cuando vieron «a dos chicas discutiendo, vino otro corriendo por detrás y, supongo que con un cristal, se lo estampó en la cara». «Me acerqué a auxiliar porque veía mucha sangre», declaró esta mujer.

El hecho de que su apellido coincida con el de la denunciante (Valdés) fue motivo para que la defensa sembrara dudas acerca de «su supuesta imparcialidad», así como la de su amigo, que declaró por videoconferencia, que dijo conocer «de vista» a las protagonistas de la historia, pero se refirió a ellas por su nombre de pila.

En cambio, para la Fiscalía estos dos testimonios resultan vitales y además le resulta llamativo «que si había tanta gente nadie refiera la versión» del amigo de la acusada. Por cierto, que ni en la afluencia de gente se ponen de acuerdo los diferentes testimonios. El Ministerio Público solicita una condena de tres años y cinco meses de prisión y una indemnización de 8.200 euros. La acusación particular eleva la petición a cuatro años de cárcel y 12.000 euros en concepto de responsabilidad civil por el perjuicio estético y el episodio de ansiedad por el que tuvo que ser tratada con ansiolíticos.

La defensa, ejercida por José Ramón Nistal, solicita la absolución y minimiza tal perjuicio estético así como los daños psicológicos que se refieren al estar basado el informe del forense en un «informe de parte» de una psicóloga «amiga de la denunciante». Aportó también 94 fotos publicadas en redes sociales «contradictorias con lo que dicen la forense y la psicóloga».