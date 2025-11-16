La nueva edición del Certamen de bandas será el 14 de marzo Se presenta una nueva asociación para impulsar en la ciudad la actividad de las agrupaciones de música de Semana Santa y realzarla

Fernando Del Busto Avilés Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Realzar la parte musical de la Semana Santa avilesina y la actividad de las bandas que habitualmente acompañan a los pasos penitenciales es uno de los objetivos de la nueva Asociación Cultural de Bandas de Semana Santa Villa de Avilés que ayer se presentó en la Casa Municipal de Cultura.

Su presidente, Manuel Villabrille, explicó que la entidad como tal no contará con una banda, sino que asumirá la organización del Certamen Cultural de Bandas de Música de Semana Santa, cuya próxima edición se celebrará el 14 de marzo del próximo año. Hasta el momento, la cita había sido organizada en colaboración con la Asociación de Vecinos Marcos del Torniello cuyo presidente, Antonio Gil Jiménez, se desvinculaba esta semana de la iniciativa a través de un comentario en redes sociales.

El objetivo de la nueva asociación es contribuir al realce de la Semana Santa avilesina y las celebraciones que se realizan durante estos días.

En la presentación, la nueva directiva estuvo acompañada por representantes de la Banda Misericordia de Viveiro, Lugo; Santo Cristo de las Bienaventuranzas de León, la banda del Sagrado Corazón de Jesús de Léon, además de otras bandas de cofradías avilesinas: La Dolorosa, Jesusín de Galiana y Jesús de la Esperanza o La Borriquilla. También hubo una presencia de la Banda de Música de Avilés. Villabrille destacó la necesidad de trabajar con tiempo por las complicaciones de agenda de las bandas.

Villabrille también subrayó que uno de los objetivos de la nueva asociación es mantener un compromiso solidario. De hecho, ya colaboraron el pasado mes de septiembre con los actos organizados por la Hermandad de la Santa Cruz de Avilés con motivo de la celebración de la Exaltación de la Santa Cruz.

Así, anunció que la mitad de sus cuotas se donarán a las asociaciones Juegoterapia y Cris contra el cáncer, dedicadas a ayudar a los enfermos de cáncer infantil y a sus familias. El motivo de la elección nace de la pertenencia de Villabrille a la Banda del Santo Cristo de la Bienaventuranzas de León. Hace dos años, se diagnosticó una leucemia a uno de sus integrantes, un menor de edad. Recientemente se realizó un trasplante de médula ósea en Madrid. Ambas entidades apoyaron a la familia.

El objetivo de Villabrille es seguir apoyando al paciente, además de sumarse a otros casos que necesiten ayuda. De hecho también desveló que trabajan en una actividad para el próximo mes de diciembre de cara a la recaudación de fondos para las obras de reparación de la cubierta de San Nicolás de Bari.