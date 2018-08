Nueva Rula avisa de que la flota artesanal puede desaparecer Barcos amarrados ayer en el muelle pesquero de Avilés. / PATRICIA BREGÓN «Como no se prolongue la costera del bonito o se abra otra pesquería, doce familias que dependen de mí pueden ir al paro», lamenta el armador y patrón Fidel Álvarez J. F. GALÁN AVILÉS. Martes, 14 agosto 2018, 01:52

Nueva Rula de Avilés pone el grito en el cielo. Afirma que los limites impuestos por la Unión Europea y la administración pesquera española a pesquerías como la del bonito «provocan la destrucción de la flota artesanal, que absorbe la mayor parte de los pescadores que ejercen la actividad desde puertos asturianos» y amenazan con su «posible desaparición», extremo que de hacerse realidad «supondría la mayor aniquilación social que jamás se haya visto en el sector pesquero».

Tales afirmaciones, publicadas en la web de la referida sociedad, que gestiona la venta de pescado en la rula, se producen a cuatro días de que se cierre de forma precautoria la pesquería del bonito por agotamiento de cuota. La fecha es el viernes, cuando hasta ahora la costera se prolongaba hasta finales de octubre o incluso principios de noviembre.

Algunos armadores ya la han dado por finalizada. Es el caso de Fidel Álvarez Garaot, expatrón mayor de la Cofradía de Pescadores Virgen de Las Mareas, propietario de dos de los ya pocos barcos asturianos de porte que participan en ella y patrón de uno de ellos, el 'Berriz Amatxo'. «Nos quedamos en tierra. Estábamos pescando al sur de Irlanda, pero dan mal tiempo para esta semana y no nos da tiempo a ir. Mi hermano llegará mañana (hoy) con el 'Esmeralda Tercero' y también tendrá que parar. No nos dejan otra».

Tan prematuro cierre de la pesquería «nos hace un daño económico irreparable. El bonito supone más de la mitad de nuestra facturación anual, y de mí dependen doce familias que como no se prolongue la pesquería o nos abran otra pueden ir al paro». La única alternativa es el palangre, «si es que nos dejan. La mitad de las especies están cerradas, y para la merluza hay poca cuota. Además está la brutal e infundada campaña que para favorcer intereses de terceros se está haciendo con lo del anisakis», añadió.

Álvarez Garaot clama contra el descenso de la cuota de bonito. «En unos pocos años hemos pasado de 27.000 a 15.000 toneladas cuando la pesquería es abundante. No se entiende». Pide un aumento para este año, pero no a cualquier precio. «Solo si se acuerda una cesión por parte de otro país, quizá de Portugal, pero si es a costa de anticipar la del año que viene no interesa. Solo beneficiaría a los tanqueros», barcos que faenan con cebo vivo, fundamentalmente vascos, con una capacidad muy superior a los de cacea, selectivo arte que utilizan los barcos asturianos. «En una marea pueden capturar hasta 40.000 kilos. Yo inicié la costera a finales de mayo y no llego a 60.000», manifestó. Como ejemplo, a fecha del pasado viernes en las lonjas guipuzcoanas se habían subastado 4.461 toneladas frente a las 1.120 de Asturias.

Al margen de los tanqueros vascos, Nueva Rula de Avilés apunta directamente a los pelágicos, barcos de arrastre de gran capacidad sujetos a otra cuota, como los grandes beneficiados. En su mayoría irlandeses o franceses, pueden faenar a un mínimo de doce millas de la costa española, si bien tienen prohibido desembarcar sus capturas en ningún puerto del país, medida que no siempre se cumple. Además, nada impide que una vez subastado en una lonja extranjera exporten el pescado, por lo que tampoco se puede descartar que a partir de septiembre este pescado llegue a las pescaderías españoles.

Cerca de la costa

«El ecosistema marino aconseja aprovechar la pesca de las especies migratorias cuando se encuentran cercanas a nuestras costas y así favorecer la repoblación de los caladeros habituales. Con el escenario actual, en poco tiempo las distintas pesquerías sólo las ejercerán grandes buques o grandes asociaciones con capacidad de gestionar cuotas pesqueras: el grande se come al chico», señala Nueva Rula de Avilés.

Mientras, la flota intenta apurar la que salvo que se alcance una solución que a día de hoy no se vislumbra, será la última semana de la costera del bonito más corta de la historia. Ayer, doce barcos desembarcaron en Avilés unos 60.000 kilos. Cuatro de ellos, los de mayor porte, realizaron sus capturas aguas adentro del Golfo de Vizcaya y los ocho restantes cerca de la costa. Para hoy martes se anuncian otros 22.000 kilos de bonito del norte pescados por el 'Mundaka' y el 'Nuevo Hermanos Suárez'.

Aunque el cierre entrará en vigor el viernes, previsiblemente la última subasta de la costera en Avilés se celebrará el lunes o incluso el martes de la próxima semana, fecha en la que se espera arribarán los barcos que apuren hasta el último momento.