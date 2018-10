Nueve de cada diez pacientes volvería a solicitar la hospitalización a domicilio Elena Méndez Infiesta; Laura Alonso y José Luis García en el Hospital Universitario San Agustín. / MARIETA Una encuesta del servicio demuestra la alta satisfacción de los usuarios y destaca la comunicación con los profesionales RUTH ARIAS AVILÉS. Lunes, 15 octubre 2018, 03:00

Nueve de cada diez pacientes de hospitalización a domicilio volvería a utilizar este servicio, según se desprende de una encuesta a usuarios realizada por el Hospital Universitario San Agustín (HUSA). La muestra fue de 167 personas sobre un universo de 195, con un error máximo del tres por ciento.

El estudio fue dirigido por el sociólogo José Luis García, responsable del gabinete de comunicación del HUSA, encargándose del trabajo de campo el equipo del Servicio de Atención al Ciudadano.

El universo muestral fueron los pacientes atendidos entre diciembre de 2017 y enero y febrero de 2018. Las preguntas se formularon telefónicamente, realizando el trabajo de campo el pasado mes de mayo para que el paciente tuviese un recuerdo vivo, pero no muy inmediato a la atención recibida. José Luis García destacó que el margen de error «es muy pequeño, porque la muestra es muy amplia». El sociólogo resaltó la importancia de este tipo de estudios. «Las encuestas son una herramienta para que los profesionales sepan cómo se valora el trabajo que hacen», asevera.

El servicio de Hospitalización a Domicilio comenzó a prestarse en el San Agustín en 2001. No llega a toda el área sanitaria, ya que se limita a un radio mínimo para facilitar un traslado urgente del paciente al centro sanitaria en el caso de necesidad. No obstante, su zona de cobertura alcanza al 70% de la población de la comarca, según destaca Elena Méndez Infiesta, una de las médicas adscritas al servicio.

La encuesta se organizó en diez preguntas diferentes para conocer la impresión de la atención recibida por parte de los pacientes, además de examinar distintas partes del trabajo del equipo. Las respuestas demuestran un alto grado de satisfacción de los usuarios.

Así, el 91% de los participantes asegura que volvería a ser atendido por Hospitalización a Domicilio. A ello se une que el 5,4% de respuestas admite que «probablemente sí» solicitaría de nuevo este servicio. De esta manera, el 96,4% de las respuestas se muestra favorable a este tipo de atención. Tan sólo el 2,4% de los pacientes responde que «probablemente no».

La calidad de la atención recibida explica estos porcentajes. Y es que el 68,9% de las respuestas asegura que el trato dado «fue mucho mejor de lo esperado». El 15% califican la atención de «algo mejor» y el mismo porcentaje contesta que era lo esperado. Tan sólo un 1,2% no opina en este campo. De igual manera, la respuestas son abrumadoramente positivas a la hora de valorar la asistencia en el domicilio. El 99,4% opina de manera favorable. En concreto, el 79,6% afirma que fue muy buena y el 19,8% buena y sólo hubo una respuesta que indicó que fue regular (el 0,6%).

Una de las claves de la Hospitalización a Domicilio son los autocuidados del paciente. Laura Alonso, enfermera del servicio, destaca que es una parte importante y que «el paciente está más receptivo a los consejos cuando se encuentra en su domicilio que en su hospital». Por esa razón, una parte de la encuesta analizó la comunicación entre profesionales y pacientes.

Así, el 97,6% aseguró haber recibido información de sus cuidados, algo que no recordaba el 2,4%. También se preguntó por la comunicación con los familiares o cuidadores y el 87,4% asegura que se les informó, algo que negaron el 3% de los encuestados. El 9% no lo recuerda y hubo un caso (el 0,6%) que no era procedente.

Pero no solo es importante el hecho de informar, también se quería valorar la calidad de esa información, un campo donde el equipo de Hospitalización a Domicilio vuelve a alcanzar sus objetivos de manera holgada. Y es que el 73,7% de las respuestas considera muy buenas los datos recibidos por parte de los médicos, y la opinión de buena se produce en el 25,1% de los casos. Es decir, ambos suman el 98,8% de las contestaciones. Las únicas respuestas negativas fueron dos personas (el 1,2%), que calificaron de regular la atención.

Enfermería mejora esta respuesta y, así, el 73,7% califica de muy buena las respuestas y el 25,7% de buena. Ambas suman un 99,4% de contestaciones favorables. Tan sólo una persona (el 0,6%) califica de regular la información facilitada por la enfermera.

El 99,4% de los participantes en el cuestionario considera que existió coordinación entre el personal médico y el de enfermería. La única persona que no respondió fue porque «no sabía» contestar.

De esta manera, se entiende la satisfacción final de los pacientes. El 91% afirma que no hubiera preferido ingresar o seguir más tiempo en el San Agustín. Solo un 6% asegura lo contrario y un 3% de participantes no saben responder a la pregunta.

Por último, el 47,9% de los encuestados afirma que la Hospitalización a Domicilio le ayudó «mucho» a mejorar las causas de la atención médica y el 31% que mejoró bastante. Es decir, un 79% de respuestas en el sentido de que mejoró su dolencia, frente a un 17,4% que califican el resultado de «poco» y un 0,6% que afirman que «nada». Además, un tres por ciento de los participantes aseguró que no sabía contestar a esta pregunta.