Nueve meses de desencuentros entre Podemos y el gobierno de Avilés

La abrupta salida de Podemos del gobierno local el pasado mes de febrero abrió una incógnita sobre lo que podría suceder durante la última ... mitad del mandato en el Ayuntamiento. Con el ejecutivo desprovisto de la mayoría absoluta en el pleno, todo quedaba en manos de los concejales de la formación morada, David García y Sara Retuerto, que tenían en sus manos buena parte de las decisiones del Ayuntamiento.

La primera prueba fue el pleno de febrero. Apenas hacía una semana que García y Retuerto habían roto con sus antiguos socios y, aquel día, votaron todos los puntos en el mismo sentido que el PSOE y la otra mitad de Cambia Avilés: Izquierda Unida. En marzo, sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. El voto a favor de Podemos comenzó a cotizarse más caro y la formación optó por la abstención en buena parte de los puntos, que tenían que ver con la rectificación de inventarios y con unos pagos a Cogersa y otras empresas. En aquel pleno, además, se estrenaron como oposición con dos preguntas al gobierno: una sobre normalización lingüística y otra sobre parques de baterías. Con todo, no pusieron en aprietos al gobierno, que pudo aprobar sin demasiado problema todos los asuntos.

En mayo, sin embargo, la alcaldesa tuvo que hacer valer su voto de calidad para que el gobierno pudiera aprobar un asunto espinoso: la modificación de la relación de puestos de trabajo y la plantilla para tratar de dar respuesta ala sentencia judicial que había anulado los puestos de los asesores del gobierno. Podemos se manifestó abiertamente en contra de la propuesta, que calificó de «chapucera» e «irresponsable», y que solo se aprobó, además de por el voto de calidad, por la abstención de Vox.

Los dos ediles de Podemos se negaron a aprobar las subidas del agua y el alcantarillado, logrando tumbarlas en el plenoLa negociación sobre la ampliación de la empresa Servicios Auxiliares también se avecina complicada

La tensión subió otro grado en la negociación de las ordenanzas fiscales. El gobierno tuvo que hacer cesiones a los morados, con la creación de un bono joven para los polideportivos o la ampliación del tiempo para anular las multas de la ORA, que pasó de una a dos horas como medida para contener la subida de precio que se trataba de aprobar y que suponía prácticamente doblar la cuantía. No fue suficiente, sin embargo, para que Podemos diese su visto bueno a la subida de las tasas del agua y el alcantarillado, poniendo en serios aprietos al gobierno.

Remunicipalización

Se está atragantando también uno de los asuntos del acuerdo de gobierno que resulta clave para Izquierda Unida, como es la remunicipalización de servicios externalizados, algo que se haría a través de la empresa de Servicios Auxiliares. A Podemos no le ha gustado la inclusión en la misma de los trabajadores del cementerio, que ahora dependen del Ayuntamiento, y de momento ha anunciado su voto en contra de la propuesta que deberá dictaminarse mañana en la comisión, aunque aún sería posible un acuerdo de última hora.

También se trata ahora de poder aprobar los presupuestos para el próximo año, y la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, ya ha comenzado a sondear a los morados antes que a cualquier otro grupo de la oposición. No parece que vaya a ser, sin embargo una negociación nada fácil tampoco en esta ocasión.

Mantuvieron un primer encuentro el pasado viernes en el que Ruiz esbozó las líneas generales de las cuentas del próximo año y pidió propuestas, pero a Podemos , de mano, no le han gustado las formas: «Es una negociación que llega tarde y aún sin el proyecto de presupuestos en nuestro poder», denuncia el portavoz de la formación, David García.