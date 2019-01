El nuevo contrato de la wifi busca una red pública con 30 megas de velocidad Una farola dotada de un emisor de señal wifi. / MARIETA El año pasado se registraron 3.850 usuarios, la mayor parte como invitados, con un consumo de datos de 216,80 gigas de bajadas FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Martes, 22 enero 2019, 03:28

El Ayuntamiento pretende dar un nuevo impulso a la red wifi municipal asegurando una velocidad de 30 megas, muy lejos de los 200 kilobytes actuales y con los que comenzó a andar en 2007 en un proyecto pionero en España y que, en su momento, fue elogiado.

La decisión del gobierno de subir la red pública a esa velocidad es clara, si bien la decisión final no se encuentra en la plaza de España sino en la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es la que debe validar las bases de la licitación.

«Hemos solicitado la autorización y hasta que no recibamos una contestación no podemos iniciar el concurso», explicó el concejal Manuel Campa, responsable de Promoción Económica. El edil se muestra optimista, toda vez que para financiar la inversión el Ayuntamiento ha recurrido a una convocatoria de la Unión Europea para impulsar wifis públicas con una velocidad mínima de treinta megas. «No tendría sentido que la Unión Europea animase a los ayuntamientos a esta velocidad y que luego la Comisión Nacional de los Mercados no lo autorizase», reflexiona. Campa recuerda que las condiciones de la convocatoria no provocarán ninguna vulneración, por lo que confía en no recibir reticencias del órgano que vela por la libertad de mercado.

El Ayuntamiento espera el permiso de la Comisión Nacional de la Competencia

De esta manera, el Ayuntamiento repite la sistemática de 2007, cuando antes de instalar su wifi pública consultó a la entonces Comisión Nacional de Telecomunicaciones. La medida retrasó la puesta en marcha del servicio, pero aportó la ventaja de evitar sanciones.

La nueva wifi municipal tendrá otros cambios, como la manera de registrar al usuario invitado. Como se sabe, en la red municipal se pueden incorporar los vecinos que se dan de alta y cualquier persona como invitado autorizado. «El actual modelo es demasiado engorroso y queremos ir a un sistema que lo simplifique y agilice sin perder las obligaciones legales de seguridad», apunta el edil.

Simplificar los trámites

La presencia de invitados, que pueden navegar por la red durante media hora hasta su desconexión es muy importante. En algunos momentos del día ronda el 70% de los usuarios.

El nuevo sistema busca simplificar los trámites respecto al actual proceso, mediante la utilización del correo electrónico y simplificando los pasos para dar el alta.

Y es que, a pesar de que se han generalizado los teléfonos inteligentes con conexiones a internet, los datos evidencian que la red pública sigue siendo necesaria.

Así lo demuestran los datos de uso del pasado año. En las diferentes antenas se registraron un total de 3.850 sesiones, es decir el momento en que un usuario accedía al sistema, aunque lo hiciese varias veces. A lo largo de 2018 el tráfico de datos registró un volumen de veintidós gigas de subida, mientras que se descargó información por un peso de 216,80.

El objetivo de simplificar la conexión de invitados puede provocar un incremento del número de usuarios. Resulta significativo que los meses con más actividad fueron julio y agosto, con 404 y 401 usuarios, respectivamente, en plena campaña de verano y la presencia de visitantes en la ciudad. Al contrario, la menor actividad aparece en meses con menos movimiento de personas, como puede ser enero con 183 conexiones.

Por esa razón, a la espera de la autorización administrativa, el Ayuntamiento trabaja en otros campos para mejorar la calidad de la wifi pública. Así se está renovando toda la infraestructura de antenas para mejorar la cobertura en edificios municipales, como puede ser los centros culturales.

De hecho, se ha duplicado el número de antenas en la Casa Municipal de Cultura, uno de los lugares donde a lo largo del pasado año hubo muchas quejas por la carencias en las conexiones, especialmente entre los estudiantes.

En este proceso también se renuevan los equipos dañados en el exterior. De esta manera, la red se adaptará a las actuales exigencias de la sociedad de la información.

También a lo largo de este año el Ayuntamiento invertirá unos 300.000 euros para completar las redes de telecomunicaciones en los edificios municipales y la conexión entre ellos. El objetivo es que al terminar el año todas las sedes municipales se encuentren en red, además de mejorar la calidad de las comunicaciones entre ellas.