Un nuevo estudio científico constata la biodiversidad del Cañón de Avilés J. F. GALÁN AVILÉS. Sábado, 1 septiembre 2018, 01:54

Los resultados preliminares de la tercera campaña oceanográfica del proyecto europeo Life Intemares constatan que los fondos marinos del cañón de Avilés albergan una gran biodiversidad con abundancia de especies vulnerables como hexacorales y esponjas. En esta ocasión los investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO) han recabado datos que contribuirán a mejorar el conocimiento científico sobre los efectos de las actividades pesqueras de fondo en hábitats de este espacio submarino de la Red europea Natura 2000 y servirán para elaborar el futuro plan de gestión del área, fundamentado en una sólida base científica.

Los nuevos trabajos complementarán las investigaciones desarrolladas en el marco del proyecto previo Life+ Indemares desarrolladas en años anteriores, en las que se exploró el sistema de cañones submarinos de Avilés. Parte de la plataforma continental a unos 140 metros de profundidad y desemboca en la llanura abisal del golfo de Vizcaya a más de 4.700 metros. En realidad son tres cañones. El de Avilés, que se abre a unos doce kilómetros de la ría y tiene aproximadamente 75 de longitud, con un perfil en forma de V y un fondo fundamentalmente sedimentario, el de El Corviro, de 23 kilómetros, perfil en V y fondo igualmente sedimentario, y el de La Gaviera, en forma de U, con uno de los flancos sedimentario y otro más rocoso.

Los tres conforman un ecosistema submarino de alta producción biológica gracias a que los cañones actúan como mecanismos de transporte de sedimentos y materia orgánica desde la plataforma continental hasta las áreas profundas de la cuenca abisal del golfo de Vizcaya. Según el Instituto Español de Oceanografía, constituye «uno de los ecosistemas más extraordinarios de la plataforma continental del mar Cantábrico» tanto desde el punto de vista geológico como faunístico.

Alberga unas 1.500 especies de organismos animales y vegetales, es zona de paso y alimentación de grandes cetáceos y está considerado como hábitat de gran valor para especies como la merluza y el rape, cuyas crías se alimentan y crecen en sus cabeceras. Paradójicamente el más popular de su habitantes es también el más enigmático y desconocido, el calamar gigante, sin que hasta la fecha todos los esfuerzos por filmarlo en su medio natural hayan dado resultados positivos.

También destaca por la presencia del delfín mular, representado en una zona de tránsito entre los núcleos de la costa cantábrica occidental y Galicia y la región oriental del golfo de Vizcaya, y por albergar uno de los escasos arrecifes de coral de aguas frías hasta ahora descritos en el margen continental de la Península Ibérica.

Artes de pesca

En esta ocasión se ha investigado la plataforma continental situada frente a Cabo Peñas, un área con una gran superficie rocosa en la que se han encontrado hábitats de fondo formados por el hexacoral 'Dendrophyllia cornigera' y la esponja 'Phakellia spp'. En los próximos meses se analizarán los datos recopilados que, se prevé, servirán para evaluar las interacciones con estos hábitats de artes de pesca utilizados en la zona como el palangre y el enmalle. De esta manera se podrá determinar el impacto de las actividades humanas y del cambio climático sobre la Red Natura 2000 marina de la Unión Europea y proponer medidas para controlar, eliminar y mitigar sus efectos.

La futura declaración del Cañón de Avilés como Zona Especial de Conservación es vista con agrado por científicos y conservacionistas y con gran recelo por la flota pesquera, temerosa de que conlleve nuevas restricciones, tal y como ha sucedido con El Cachucho, una gran montaña submarina situada en la vertical de Ribadesella que fue uno de los principales caladeros del Cantábrico hasta que en 2008 se cerró completamente a la pesca. No así el Cañón de Avilés, en cuyas aguas faenan de forma habitual hasta 280 buques.

En este sentido, el director general de Pesca del Principado, Alberto Vizcaíno, sostiene que «no va a haber restricciones. En las zonas en las que se está pescando no hay ninguna especie de interés, y en las que sí las hay es así porque por allí no pasa ningún arrastrero ni ningún barco faenando a otras artes. El objeto del plan es mantener y preservar las circunstancias actuales, que están ahí gracias a que la actividad pesquera no deja huella, y el sector va a participar en su redacción», manifestó el año pasado después de que investigadores del Instituto Oceanográfico advirtiesen de que la actual actividad pesquera «causa graves consecuencias» y que es necesario establecer «que especies se pueden pescar y en qué zonas».