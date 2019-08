«En el nuevo presupuesto crecerán los gastos de personal y los contratos de servicios »

Raquel Ruiz lleva cuatro años al frente de la concejalía de Hacienda, una tarea que repetirá en el actual mandato. A la vuelta del verano le tocará comenzar a trabajar y a negociar con los distintos grupos de la oposición primero las nuevas ordenanzas fiscales, es decir, las tasas, impuestos y precios públicos para el próximo año 2020 y, casi acto seguido, el presupuesto para el ejercicio.

-Repite al frente de Hacienda, ¿qué balance hace?

-Lo cierto es que estamos a mediados de año y la ejecución ha sido bastante alta. Tenemos unos nuevos objetivos de cara al año 2020, y en primer lugar debo decir que somos conscientes de que la capacidad de financiación de este Ayuntamiento es bastante limitada. Llevamos más de cinco años congelando todas las tasas y precios públicos, y nos hemos buscado formas de financiación externa que no repercutan en el bolsillo del contribuyente, como los fondos Feder. En ese sentido somos conscientes de que en unos meses tenemos que hacer un nuevo presupuesto en el que adelantamos que crecerán los gastos de personal o los contratos de los servicios públicos.

-¿Haber tenido que elaborar un plan financiero limitará el gasto municipal?

-Lo bueno de nuestro plan financiero es que lo hicimos porque se pasó de regla de gasto, no porque no tuviésemos las cuentas saneadas. En ese caso es un plan sin medidas ni recortes.

-¿Y entonces?

-Somos un Ayuntamiento bastante saneado que tiene estabilidad presupuestaria con una deuda muy por debajo del límite legal establecido y que ha disminuido casi la mitad desde el año 2010. Por lo tanto, la gestión ha sido muy óptima. Es verdad que existen cuestiones a solucionar por parte del Estado que nos afectan, como la regla de gasto que no nos deja flexibilidad a la hora de gastar. No nos permite gastar más que en el ejercicio anterior y no tienen en cuenta los posibles imprevistos o proyectos de un año a otro.

-¿Se van a implantar finalmente las tasas a las compañías eléctricas de las que se había hablado ya en los años pasados?

-Aquí el problema es que el plano donde aparecen todos los tendidos eléctricos lo tiene Red Eléctrica, lo pedimos hace un año y han mostrado reticencias a mostrárnoslo. Hasta entonces no podemos aprobar las tasas que tenemos previstas en el Pleno.