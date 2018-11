El nuevo protocolo contra la violencia sexual propone atención urgente y permanente María Ángeles Salcedo y Yolanda Fontanil, durante la presentación del protocolo / MARIETA Propone una delegada de igualdad de cada empresa y más coordinación entre servicios e instituciones C. DEL RÍO Martes, 20 noviembre 2018, 13:19

El nuevo protocolo contra la violencia sexual del Principado, diseñado por las psicólogas y profesoras de la Universidad de Oviedo María Ángeles Salcedo y Yolanda Fontanil, propone la creación de un servicio de atención urgente a las víctimas las veinticuatro horas del día y el nombramiento de una delegada de igualdad en cada empresa. Son solo dos de las «prioridades de acción» de un plan redactado tras múltiples entrevistas a víctimas y actores del actual protocolo de intervención al que se afea la falta de coordinación entre estamentos o servicios. En la presentación realizada esta mañana en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, Salcedo y Fontanil han apuntado también la importancia de detectar y atender rápidamente el problema por parte de los servicios de salud y sociales, la creación de un servicio de atención psicológica, tanto si la víctima decide seguir la vía judicial o no, y la cercanía de los recursos, tanto personal como geográficamente, a la mujer violentada.

Las psicólogas han señalado la necesidad de que el currículum educativo incorpore la educación sexual como asignatura puesto que las clases «puntuales» de la actualidad no forman en el establecimiento de relaciones afectivo-sexuales. En el punto de mira situaron la pornografía, el canal al que primero acceden y por el que se forma la mayoría de los adolescentes y que siembra la semilla de la violencia como algo permitido en la relación sexual. «Las industrias de pornografía son escuelas de desigualdad, que adiestran a los varones en el empleo de la violencia para satisfacer sus deseos sexuales», señaló Salcedo. En contraposición cabe «elaborar guías y programas contra la trata y la prostitución», además de cambiar el lenguaje. «Un consumidor de prostitución no es un consumidor es un prostituidor y un empresario de un negocio de sexo es un proxeneta», indicó.

Apostaron por una amplia formación que llegue también a los profesionales porque «en el núcleo de toda agresión y uso de fuerza sigue estando el escabroso tema del consentimiento», afirmó Fontanil. «Nuestra sociedad sigue pensando que cuando una mujer dice que no es que quiere decir sí. Cuando tengamos claro que no es no y que sí es sí, se resolverá el tema del consentimiento».