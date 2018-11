«Ya puedo coger el último Alvia de Madrid» Llegada a la estación de Avilés del primer tren desde Oviedo con el nuevo horario, a las 10.37 de ayer lunes / MARIETA Los usuarios reciben con agrado los nuevos trenes entre Avilés y Oviedo, aunque critican la falta de información C. DEL RÍO AVILÉS. Martes, 20 noviembre 2018, 01:22

Renfe estrenó ayer el aumento del número de frecuencias en la línea San Juan de Nieva-Llamaquique (Oviedo). Los pasajeros que utilizaron los nuevos horarios de primera hora de la mañana estaban medianamente informados y aplaudían la decisión. «Si quieren que los ciudadanos dejemos el coche y nos decantemos por el transporte público, tienen que apostar por un servicio de calidad y a la línea Avilés-Oviedo de Renfe, que da gusto viajar en ella, solo le faltaba cubrir esos tramos horarios en los que había que esperar una hora en vez de media por un convoy», afirmaba Cristina Alonso, avilesina con coche que siempre deja en casa si tiene que desplazarse a una zona céntrica de Oviedo o Gijón. «Me compensa», resumió.

Tal como había adelantado LA VOZ DE AVILÉS, Renfe estrenó ayer nueva cartelera que, básicamente, mantiene todos los horarios (solo hay una modificación) y añade siete más con salida y destino Avilés, es decir, las incorporaciones ni salen ni llegan a San Juan de Nieva. Las nuevas salidas desde Avilés son a las 10.18, 11.18, 12.47, 16.47, 17.47, 22.48 y a las 23.56. Y desde la ovetense estación de Llamaquique a las 9.56, 11.01, 12.02, 16.01, 17.01, 22.01 y a las 23.15 horas.

Uno de los horarios más celebrados, e históricamente más solicitado, es el de la noche. El que permite enlazar el Alvia de largo recorrido con la línea de Cercanías hasta Avilés. «Yo no venía en el último Alvia porque luego no tenía transporte hasta aquí. Ahora ya podré cogerlo», celebraba Pepa Ruiz, pasajera habitual de Renfe con muchas quejas. La primera, la falta de carteles informativos en la estación de Avilés. Ayer por la mañana todavía estaban los antiguos. Fue Emilia de Diego, la limpiadora, la que se hizo con un papel impreso a todo color y lo pegó sobre el panel vertical, a la vez que informaba de viva voz de las novedades. «Estoy en mi casa, llevo trabajando aquí 33 años. Yo pensé que hoy estarían ya colocados los nuevos horarios, pero como no lo están echo una mano a los viajeros. Siempre lo hago, en realidad», explicaba. También hubo tirón de oreja para la mayoría de ellos: «La gente viene y no mira. Ha salido publicado en todos los sitios, pero es mucho más fácil preguntar».

Pepa Ruiz, María José Pérez, Naime Elzale o Andrés Garrido fueron algunas de esas personas que acudieron in situ a informarse. Todas sabían que había nuevos horarios, pero querían verificar lo que habían leído. Lo ideal hubiera sido hacerse con un horario de mano, pero tampoco había. Ayudada por Emilia, María José Pérez se marchó encantada. «A mí me viene perfecto. Yo tengo poco tiempo a mediodía para ir a Oviedo y me pusieron el que me faltaba. Ahora podré estar media hora más en casa», celebraba acompañada por Elzale.

«Todo con retraso»

Más reivindicativa, Pepa Ruiz, que celebraba los nuevos horarios, sí criticaba que no hubiera carteles informativos. «Todo llega con retraso, como los trenes» y para darle la razón el tren de las 9.48, casi siempre puntual, llegó unos minutos tarde. «Yo sabía que había nuevos horarios, pero no cuáles. Vine a pedir información y no la tienen impresa. ¡Ni siquiera en el tablón! Si no llega a ser por Emilia, no nos enteramos». A decir verdad, había a quién preguntar porque en la taquilla estaba Iván Ferrería, pero antes de llegar hasta su ventanilla, la gente se paraba en los paneles de la entrada, hasta que eran reconducidos por la limpiadora hasta el correcto. El trabajador de Renfe ya adelantaba que iba a haber pocos viajeros por la mañana porque, aunque anunciado en medios, a las novedades hay que darles un poco de tiempo.

Andrés Garrido, que ahora no viaja tanto a Oviedo , fue de los pocos que ayer confesó sentirse un poco «indiferente» ante las novedades de la cartelera. «Cuando iba a la 'uni' lo echaba de menos y por eso cogía el Alsa, porque había con más frecuencia, ahora ya me da un poco igual», afirmó.

Las nuevas frecuencias benefician también a todos los vecinos de Corvera que usan el tren para acercarse hasta Avilés. Como Alejandro Tedín, que tiraba de móvil para registrar los horarios. «Viajo poco, pero vivo en Los Campos y quería saber las novedades. Así está mucho mejor. Antes entre las 11 y las 12 no había ninguno, ahora sí, hay uno a las 11.15», informaba.

Como él, Paula Vicente vive en Cancienes y, en su caso, se traslada a diario a Avilés. Fue una de los dos únicos pasajeros que ayer viajaron hasta el final del trayecto en uno de los nuevos horarios. Concretamente, el que llegó a Avilés a las 10.37 horas. «Yo no lo sabía. Me lo dijo mi padre que lo había leído. Justo este que acabo de coger me viene genial. Antes llegaba con hora y media de antelación y ahora no tengo que perder tanto tiempo», aseguraba.