El número 36 de Galiana, en subasta en los juzgados El número 36 de la calle Galiana será subastado. / OMAR ANTUÑA Se podría construir un edificio de tres viviendas y la puja mínima se ha fijado en 102.559,70 euros Y. DE LUIS AVILÉS. Lunes, 30 septiembre 2019, 01:51

Uno de los solares incluidos en el plan de edificación forzosa del Ayuntamiento es el número 36 de Galiana. Precisamente el Boletín Oficial del Estado publicaba este sábado pasado la subasta de este terreno en el que se podrían construir tres viviendas. Establece una puja mínima de 102.559,70 euros, con tramos entre pujas de 2.051, 19 euros, según recoge el BOE. La subasta se hace en un lote único, aunque se establece que estaría formado por tres fincas, las tres viviendas que tendrían cada una 61,40 metros cuadrados. Una de ellas sería la planta baja y según consta en el registro de la propiedad, todas estarían destinadas a viviendas.

Aunque la información sobre esta subasta ya es pública desde el sábado 28 de septiembre, la puja, que gestiona el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Avilés, no es posible hacerla hasta que no transcurren los plazos legales de información. En este caso ya se advierte que no se podrá pujar por este solar hasta el próximo día 8 de este mes de noviembre.