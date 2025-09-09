El número de hijos por mujer vuelve a descender hasta los 0,95

La tasa de hijos por mujer de Avilés es una de las más bajas de los municipios de más de 50.000 habitantes en ... España. Se encuentra actualmente en los 0,95 hijos por mujer, muy lejos de la considerada tasa de reemplazo, que se establece en los 2,1. El año anterior había experimentado un leve repunte que la hizo ascender hasta los 0,97, pero ha vuelto a descender nuevamente, aunque se sigue situando por encima de los 0,9X a los que había bajado en 2022.

En Avilés solo nacen 4,55 hijos por cada millar de habitantes, cuando hace diez años esa cifra era de 6,62. Es precisamente en esa cifra en la que se encuentra el conjunto de España en la actualidad, con una media de 1,12 hijos por mujer. Como dato nada anecdótico, los nacimientos de madres nacidas en el extranjero suponen el 31,3% del total en el conjunto del país.

Las diferencias son abismales. La tasa de natalidad en Asturias es de 12 bebés por cada mil habitantes para las madres extranjeras. Para las nacionales, en cambio, la cifra baja hasta los 4,06, un dato que se debe principalmente a que hay más proporción de mujeres jóvenes entre las extranjeras que entre las españolas, pero también a que, a pesar de que el número de hijos tiende a descender en términos generales, las extranjeras aún son ligeramente más proclives a la maternidad. No obstante, resulta insuficiente también para asegurar un reemplazo, lo que sigue haciendo necesaria la llegada de foráneos para mantener población.