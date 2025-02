El número de vendedores en la plaza cae un 25% por la pérdida de ventas por el cierre perimetral

Acudir cada lunes al mercado histórico de Avilés para tratar de vender ropa, productos de la huerta o cualquier otro artículo se ha convertido en ... una tormentosa batalla para los vendedores ambulantes y los hortelanos. Se trata de uno de los sectores más castigados por la pandemia del coronavirus porque cada día deben de montar sus puestos en una ciudad diferente y adaptarse a las restricciones de cada municipio. En ningún sitio es sencillo, pero sin duda los lunes están marcados en rojo en el calendario porque en Avilés las cosas no están siendo nada fáciles, ni siquiera ahora que las limitaciones se han relajado.

Todos los vendedores reconocen que las últimas semanas las ventas han caído en picado y el principal motivo es el cierre perimetral de Avilés y de los concejos limítrofes de Castrillón y Corvera. «El mercado de Avilés vive de la gente de los alrededores, mueve a toda la comarca e incluso a gente de Pravia. Desde que no pueden venir a Avilés, las ventas han bajado muchísimo y ni siquiera hoy hemos notado mejoría, al contrario, está muy baja la cosa», reconocía ayer con pesar Ramón Gabarri, corverano que lleva una década vendiendo productos de la huerta en la plaza de Hermanos Orbón.

Esta bajada en las ventas se ha unido al miedo a invertir en los negocios de venta ambulante por el riesgo de un nuevo brote, factores que han supuesto que muchos vendedores incluso hayan dejado de acudir al mercado de los lunes. «No nos atrevemos a invertir en ropa nueva y tampoco estamos siendo capaces de dar salida a la mercancía de la temporada pasada. En mi familia tuvimos un brote y estuve cinco semanas sin venir al mercado, ahora vuelvo y veo que la cosa sigue muy mal», expresa Moisés Gabarres, vendedor ambulante de ropa y complementos.

Esperan que apertura hoy de Castrillón y en los próximos días de Corvera contribuya a que «la cosa vaya mejorando»

Desde la gerencia de La Plaza son conscientes de la situación y confirman la tendencia a la baja de un mercado que no pasa por su mejor momento. Su gerente, Hugo Martínez, habla de «en torno a un 25% de vendedores ambulantes que no han acudido estas semanas porque no les resultaba rentable», lo que supone que más de treinta puestos han borrado de su calendario el mercado avilesino durante el pasado mes de febrero.

«Lógicamente también vienen menos vendedores de la aldea porque hasta que llegue la primavera y empiece la producción no tienen tantos productos», añade Martínez. Entre los propios hortelanos también reconocen que los vendedores no profesionalizados «han tenido bastantes problemas para cruzar entre concejos».

La preocupación es una constante en el interior y exterior de la plaza, pero el desánimo no está permitido. «Tenemos esperanza de que en las próximas semanas, con la apertura de Castrillón y Corvera, la cosa vaya mejorando. Pero pensábamos que este lunes habría más movimiento y no ha sido así, además tenemos miedo de que venga una cuarta ola si se descontrola la Semana Santa», asume Manuel Ángel Iglesias, hortelano de Valliniello.

Buena organización

Con un panorama tan desalentador, no queda más remedio que agarrarse a lo positivo: «la nueva organización funciona muy bien». Cabe recordar que después de varias semanas sin poder celebrarse el mercado, la alternativa que encontró el Ayuntamiento para permitir que la totalidad de los ambulantes y los hortelanos puedan acudir cada lunes es que 34 de las 129 licencias que hay reservadas para ambulantes trabajen en el exterior del recinto, en las calles Rui Pérez y La Cámara. «Pero es una medida temporal, en cuanto podamos volveremos a la normalidad», anticipan desde la gerencia de La Plaza.