La obra del Café Colón de Avilés inicia su segunda fase con la creación de una estructura de hormigón El histórico edificio del Parque de El Muelle culmina su vaciado y afronta los trabajos en el interior para convertirse en apartamentos

Ruth Arias Avilés Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

Quienes miren estos días hacia el interior del Café Colón no encontrarán apenas nada. El histórico edificio del Parque de El Muelle ha sido vaciado por completo, manteniendo únicamente la escalera, después de unos intensos trabajos de demolición en los que se han respetado las fachadas. Ahora su propietario, el empresario asturmexicano Marcelino Álvarez, se dispone a iniciar la segunda fase de la obra, la que configurará un nuevo interior adaptado a su futuro uso como complejo de apartamentos en alquiler de media estancia y hostelería.

La estructura interior se creará con hormigón y dará forma a una veintena de apartamentos turísticos de gama media-alta, pensados sobre todo para aquellos que necesitan un lugar para una estancia de media duración, bien por trabajo o por otros motivos. También se prevé recuperar el uso hostelero que le dio fama al edificio décadas atrás, con un gran negocio en la planta baja que pueda aprovechar también la terraza del primer piso, uno de los elementos más emblemáticos del inmueble.

LOS DATOS Transformación El edificio se convertirá en un complejo de apartamentos turísticos de gama media-alta orientados a estancias medias.

Fase Tras el desmontaje de la terraza volada y el vaciado, se inicia la construcción del nuevo interior.

Plazos La obra finalizará a finales de 2026.

Esa terraza, que recordaba a la arquitectura de Nueva Orleans y que en su tiempo estuvo muy concurrida, ahora se ha desmontado para facilitar los trabajos de rehabilitación. Una vez finalicen estos y se puedan retirar los elementos metálicos que hoy sostienen la fachada, la terraza volverá a colocarse, y recuperará además la cubierta acristalada que existía en los años 30 y que permitía su aprovechamiento a lo largo de todo el año.

La reforma está siendo respetuosa con la historia del edificio y su arquitectura, sin apenas cambios perceptibles en el exterior, donde se mantendrá el azulejado de la fachada del bajo y se cambiará, eso sí, el color de la fachada, que dejará de ser verde para ganar luminosidad con un tono más claro. Por dentro, sin embargo, será diferente y sólo se conservará la escalera, como ha dictado el Consejo de Patrimonio del Principado.

El portal, no obstante, cambiará de ubicación para situarse en un extremo, en el lugar en el que en su día hubo una floristería, y se abrirá un segundo acceso hacia la plaza de abastos. Esto permitirá tanto la posibilidad de instalar una terraza hostelera en el interior de Hermanos Orbón, como el paso de los huéspedes de futuro alojamiento hacia la plaza de abastos para hacer compras.

La previsión es que las obras, que se iniciaron a principios de este año, puedan estar finalizadas a finales del próximo 2026.