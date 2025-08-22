La obra de la muralla de Avilés sufre un sobrecoste de 50.000 euros por las exigencias de Patrimonio Cultura obliga a mejorar el aislamiento de las edificaciones contiguas, además de otros imprevistos que obligan a trabajos no planteados

Las obras de restauración de la muralla medieval de Avilés y demolición de las edificaciones que estaban anexas tendrá un sobrecogiste de algo más de 50.000 euros para dar cumplimiento a los requerimientos del Consejo de Patrimonio Cultural. La previsión era la de recubrir las medianeras del edificio de La Muralla 38 y el del restaurante La Parra, las que quedarán a la vista, con espuma de poliuretano, pero Cultura considera que «no es un material acorde con el valor patrimonial del emplazamiento», por lo que ordena que esas se rematen con tratamiento de «sate, carga y pintura o similar».

La modificación contractual recoge un acabado de sate para el edificio de la calle de La Muralla y un mortero de cemento de acabado rugoso en el caso de La Parra «que permita su distinción de los lienzos de la muralla con los que linda».

A grandes rasgos, esa es el principal cambio en el contrato, aunque habrá algunas modificaciones más, ya que a medida que avanzaban los trabajos han ido surgiendo algunos imprevistos, como por ejemplo la necesidad de retirar algunos paramentos revestidos con fibrocemento con amianto, o la mejora del acceso a una propiedad privada para realizar un sondeo entre la capital de Las Alas y la muralla medieval.

Todo ello suma la cantidad de 41.637 euros, a los que hay que añadir otros 8.743 en concepto de IVA, lo que da como resultado 50.380 euros sobre la cuantía inicial del contrato, que ascendía a 256.800 euros. Supone un 19,99% de incremento sobre el precio, justo en el límite del 20% que la ley marca para poder realizar una modificación y no acudir a un nuevo proceso de licitación.

Se mantendrá sin cambios, eso sí, el segundo lote del contrato, el relativo al seguimiento arqueológico, que había sido adjudicado a la empresa Castrum por valor de 100.0000 euros.