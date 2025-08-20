La obra de los paneles de la variante de Avilés sufre un retraso por la dureza del terreno La empresa adjudicataria estudia un cambio en el método de perforación de la cimentación para poder continuar con los trabajos planificados

Los trabajos para instalar paneles acústicos en la variante se han detenido por la dureza del suelo.

Ruth Arias Avilés Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:01 Comenta Compartir

Las distintas obras que tanto la administración central como la autonómica están llevando a cabo para mitigar la contaminación acústica en distintos puntos de la ... autovía de acceso a Avilés y la variante se han ido encontrando en todos los casos con distintos problemas y dificultades, tanto económicas como técnicas. La última ha ocurrido en el tramo de Llaranes, donde el pasado mes de abril habían comenzado a instalarse paneles antirruido. Allí la empresa adjudicataria se ha encontrado con que el terreno es más duro de lo que se había pensado inicialmente, por lo que ha tenido que detener los trabajos.

Ahora se está estudiando un cambio en el método de perforación de la cimentación prevista por para poder salvar esta dureza del terreno. El problema se ha localizado en una franja del tramo de 180 metros en el que se ubicarán los paneles acústicos, una zona colindante a las viviendas en la que, además de las pantallas se aprovecha para colocar un canal para la recogida de agua que garantice la evacuación a las cunetas, reponer la barrera de seguridad y también las señales de tráfico. Además, se sustituirá el pavimento actual por otro que sea fonoabsorbente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Avilés