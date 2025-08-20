El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los trabajos para instalar paneles acústicos en la variante se han detenido por la dureza del suelo. Juan Carlos Román

La obra de los paneles de la variante de Avilés sufre un retraso por la dureza del terreno

La empresa adjudicataria estudia un cambio en el método de perforación de la cimentación para poder continuar con los trabajos planificados

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:01

Las distintas obras que tanto la administración central como la autonómica están llevando a cabo para mitigar la contaminación acústica en distintos puntos de la ... autovía de acceso a Avilés y la variante se han ido encontrando en todos los casos con distintos problemas y dificultades, tanto económicas como técnicas. La última ha ocurrido en el tramo de Llaranes, donde el pasado mes de abril habían comenzado a instalarse paneles antirruido. Allí la empresa adjudicataria se ha encontrado con que el terreno es más duro de lo que se había pensado inicialmente, por lo que ha tenido que detener los trabajos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  2. 2 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  3. 3 Muere atropellado un ciclista vasco en la recta de Turanzas, en Posada de Llanes
  4. 4

    Los dueños de pisos turísticos de Asturias urgen que las comunidades puedan vetar locales de hostelería
  5. 5 Vega-Arango, expresidente del Sporting: «Nací sportinguista, a los pies de El Molinón, y así seguiré siempre»
  6. 6 Fallece Ramón Pichel, expresidente de la Federación de Prácticos de Puerto de España
  7. 7 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»
  8. 8 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  9. 9 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  10. 10 Adiós a Noelia González: «Era como Santa Teresa de Calcuta. En esa casa entraban perros, gatos, personas...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La obra de los paneles de la variante de Avilés sufre un retraso por la dureza del terreno

La obra de los paneles de la variante de Avilés sufre un retraso por la dureza del terreno