Las obras de ampliación de la Escuela de Arte en Avilés comenzarán la próxima semana

Las esperadas obras de ampliación de la Escuela de Arte en el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) comenzarán la semana que viene con ... el vallado y los preparativos previos a la entrada de maquinaria.

El Principado ya había aprobado este año una inversión de algo más de siete millones de euros para estas obras y en la pasada inauguración del curso escolar se anunció que el inicio de las mismas era inminente.

Los alumnos de Diseño de Productos, la especialidad más numerosa de las dos que tiene la Escuela de Arte del Principado en Avilés, están en el Palacio de Camposgrado mientras que los de Restauración y Conservación llevan varios cursos en la sede de la calle de Estibadores, unas instalaciones que se ajustan a las necesidades de espacio de esta especialidad. Aunque son muchos menos fueron los primeros trasladados porque el antiguo instituto de Valliniello en el que tenían sus aulas se deterioraba a pasos agigantados. A los estudiantes de Diseño, por primera vez, se les han asignado en este curso algunas asignaturas en la sede del Pepa, lo que ha generado algunas protestas.

La ampliación tiene un plazo de ejecución de 20 meses y su financiación se distribuye en tres ejercicios: 594.110 euros para este año, 4.210.192 en 2026 y 2.197.940 en 2027. El resultado será una moderna edificación de nueva planta, con 3.298 metros cuadrados de superficie distribuida en tres alturas. La estimación es que los trabajos puedan comenzar este mismo ejercicio, en el último trimestre.