El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Sede de la nueva Escuela de Arte en la calle Estibadores. Pablo Nosti

Las obras de ampliación de la Escuela de Arte en Avilés comenzarán la próxima semana

El resultado será una moderna edificación de nueva planta, con 3.298 metros cuadrados de superficie distribuida en tres alturas

C. R.

Martes, 28 de octubre 2025, 19:54

Comenta

Las esperadas obras de ampliación de la Escuela de Arte en el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) comenzarán la semana que viene con ... el vallado y los preparativos previos a la entrada de maquinaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  3. 3 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  4. 4 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  5. 5 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  6. 6 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  7. 7

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  8. 8

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  9. 9 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  10. 10 Amazon planea despedir hasta 30.000 empleados corporativos en su mayor recorte desde 2022

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las obras de ampliación de la Escuela de Arte en Avilés comenzarán la próxima semana

Las obras de ampliación de la Escuela de Arte en Avilés comenzarán la próxima semana