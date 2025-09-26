Las obras en la AS-329 provocarán cortes durante tres meses desde el lunes Los cortes afectarán a casi dos kilómetros del vial que discurre por la margen derecha de la ría

Las obras en la carretera al Faro de San Juan de Nieva (AS-329) obligarán a realizar cortes de circulación a partir del próximo lunes día 29 de septiembre y durante tres meses, hasta el 29 de diciembre, en el tramo que va desde el inicio de esta carretera hasta su confluencia con la AS-328 que va al Faro Peñas, es decir, los cortes afectarán a casi dos kilómetros del vial que discurre por la margen derecha de la ría.

Según anunció ayer la Consejería de Movilidad, los cortes de tráfico se van a realizar desde las ocho de la mañana a las seis de la tarde. Diez horas en las que ya se anuncia que estarán señalizados los desvíos alternativos para los conductores.

Avanzan así los trabajos de la Consejería de Movilidad en esta carretera incluida en el convenio urbanístico de El Estrellín firmado por Principado, Puerto, Ayuntamiento y Acciona (la empresa que explota la cantera). El pasado mes de marzo ya se puso en servicio el primer tramo del nuevo trazado de la AS-328 y se continúa ahora con la actuación en la zona y la mejora y adecuación del entorno de la carretera en el tramo paralelo a la ría.