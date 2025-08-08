El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puestos en la calle de La Cámara en junio de 2022. MARIETA

Las obras en el Café Colón desplazarán a ocho puestos de la plaza a la calle de La Cámara, en Avilés

El traslado temporal en el tramo peatonal de la vía entre las calles La Muralla y Cuba durará seis meses y se pondrá en marcha el próximo lunes día 18

R. D.

Avilés

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:15

Las obras de rehabilitación del antiguo Café Colón, en Avilés, edificio que pasará a convertirse en residencial, obligarán a reubicar a ocho de los puestos ... que participan de 'la plaza' de los lunes en Hermanos Orbón. Durante seis meses, a partir del próximo día 18, los puestos con los números 64, 65, 100, 101, 102, 103, 104 y 105 se situarán en el tramo peatonal de la calle de La Cámara que se extiende en paralelo a la plaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 100.000 euros de multa para una cadena con un gimnasio en Oviedo que impuso el reconocimiento facial en el acceso
  2. 2 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  3. 3 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés
  4. 4 Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia
  5. 5 Las carabelas portuguesas se extienden por la costa asturiana
  6. 6 «¿Y esto, para qué sirve?»: los objetos más curiosos de la Feria de Muestras
  7. 7 Un hombre de 66 años, herido grave tras ser arrollado por un tren en Pola de Siero
  8. 8 La sorpresa de Jesús Calleja a Asun, la asturiana de 75 años que lucha por «recuperar el valor de los pueblos»
  9. 9 Cortado el acceso por el puente de Eduardo Castro, en Gijón, tras la caída de cableado ferroviario
  10. 10

    Verano negro en Asturias por muertes atribuibles al calor: 41 desde junio, casi cuatro veces más que el año pasado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las obras en el Café Colón desplazarán a ocho puestos de la plaza a la calle de La Cámara, en Avilés

Las obras en el Café Colón desplazarán a ocho puestos de la plaza a la calle de La Cámara, en Avilés