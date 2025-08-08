Las obras en el Café Colón desplazarán a ocho puestos de la plaza a la calle de La Cámara, en Avilés

Las obras de rehabilitación del antiguo Café Colón, en Avilés, edificio que pasará a convertirse en residencial, obligarán a reubicar a ocho de los puestos ... que participan de 'la plaza' de los lunes en Hermanos Orbón. Durante seis meses, a partir del próximo día 18, los puestos con los números 64, 65, 100, 101, 102, 103, 104 y 105 se situarán en el tramo peatonal de la calle de La Cámara que se extiende en paralelo a la plaza.

El Ayuntamiento subraya que es su voluntad «mantener la actividad de mercadillo en las mejores condiciones posibles y en el entorno de la plaza Hermanos Orbón, donde se ubica el mercado de abastos, de modo que la actividad económica que se desarrolla sufra los menores perjuicios posibles».

No es la primera vez que los puestos de la plaza tienen que salir de ella por obras en la misma. La última vez fue hace tres años y, en aquella ocasión, los vendedores ambulantes celebraban las ventas en las calles de La Cámara y de Rui Pérez, aunque es cierto que los días de lluvia no hay refugio para los clientes ni apenas para los propios comerciantes, que a duras penas cubren sus mercancías con plásticos.

El horario de carga y descarga también se regula.