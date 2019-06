«Sus obras son de las que no te dejan cerrar el libro» Álvarez firma un ejemplar a un lector. / OMAR ANTUÑA La autora candasina, María Teresa Álvarez, recibió ayer el cariño de sus lectores en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Las Meanas ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Domingo, 16 junio 2019, 01:45

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Avilés, que se ubica desde hace una semana en el parque de Las Meanas, acogió ayer una firma de libros de la autora candasina María Teresa Álvarez. Su última novela, 'La hija de la Indina', fue un reclamo para muchos lectores que se acercaron a conocerla, a charlar con ella y hacerle preguntas sobre sus personajes favoritos.

Otros fueron más allá y se acercaron a las casetas de Las Meanas para mostrar su agradecimiento a la autora. Es el caso de Pilar Jiménez, una vecina de Llaranes que padece desde hace años fibromialgia y ayer se levantó de la cama solo para conocerla. «Me paso mucho tiempo en la cama con mucho malestar y nunca conseguía que un libro me enganchase lo suficiente para terminármelo. Hasta que una sobrina me descubrió a María Teresa y sus historias me dejaron fascinada», aseguraba Jiménez. Para ella, las obras de la autora candasina «son de las que te atrapan y no te dejan cerrar el libro», además lo hacen con una fidelidad histórica envidiable «y si buscas cualquiera de las referencias te das cuenta de que la documentación es impecable», añadía la lectora, muy agradecida.

Ante un alarde de cariño como ese uno no puede más que emocionarse, «por momentos así, me doy por satisfecha de haber dejado atrás el periodismo y haberme dedicado a los libros en cuerpo y alma», confesaba Álvarez entre firmas y fotografías con sus seguidores.

Algunos aprovecharon la ocasión para preguntarle por próximos proyectos. «Necesitamos una nueva historia de las suyas», comentaban. Álvarez aseguró que ya trabaja en un nuevo personaje «y me pondré a escribir en verano para estrenar el año que viene».