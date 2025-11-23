Las obras en Los 7 enanitos y el antiguo conservatorio de Avilés comenzarán mañana

Este próximo lunes se pondrán en marcha las obras de dos equipamientos importantes para la ciudad como son el Centro de Atención Diurna Intergeneracional ... en el que se transformará la antigua guardería de 'Los 7 Enanitos' en la calle Palacio Valdés, y la rehabilitación del palacio Balsera, en la calle Julia de la Riva que se transformará en un centro de arte y espacio cultural tras la salida del inmueble del Conservatorio Julián Orbón la pasada primavera.

Una vez finalizados los procesos de licitación y adjudicación, en Ayuntamiento de Avilés ha confirmado que mañana lunes se iniciarán ambas actuaciones, que se financiarán con cargo a los fondos europeos Next Generation al estar incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España con una inversión global de 4,5 millones de euros.

Palacio Valdés Al edificio original de la antigua guardería se añadirá otro inmueble conectado.

Palacio de Balsera Se adaptará para acoger un centro de arte y se mejorará su accesibilidad con un ascensor exterior.

Plazos El plazo de ejecución de ambos proyectos es de doce meses, por lo que podrían estar terminados a finales de 2026.

En el caso del nuevo Centro de Atención Diurna Intergeneracional de Palacio Valdés su plazo de ejecución es de doce meses, con lo que a finales del próximo 2026 o comienzos de 2027 los trabajos estarían concluidos. Este lunes comenzará la rehabilitación del edificio existente y su ampliación por la parte posterior, mediante la construcción de un nuevo edificio comunicado puntualmente en cada planta con el antiguo. El Ayuntamiento de Avilés adjudicó la ejecución de las obras a la empresa Citanias Obras y Servicios por 1,69 millones de euros.

LOS PROYECTOSEl plazo de ambos proyectos es de un año, pon lo que a finales del próximo año los trabajos estarían concluidos

Este centro CuiDAS, que es el nombre elegido para esta nuevo proyecto, será un espacio multiservicios de prevención de la institucionalización de las personas mayores que permitirá, además, ofrecer una atención profesional de estimulación física, cognitiva y emocional. Tendrá la singularidad de ser un espacio intergeneracional para compartir actividades de ocio con niños y jóvenes y se convertirá en el primer Centro de Día para Personas Mayores público del centro de Avilés.

Nuevo centro de arte

Por otra parte se estima que las obras necesarias para adecuar el palacio de Balsera como espacio cultural y expositivo lleve también alrededor de un año. El Ayuntamiento adjudicó por 2,76 millones de euros a la empresa Cabero Edificaciones el contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución de obras.

En este caso el principal objeto de la actuación es la conservación y restauración del edificio, empezando por adaptarlo del uso educativo que ha tenido hasta ahora a un uso cultural y expositivo. La actuación también persigue convertir el histórico edificio en un inmueble más sostenible e inclusivo, potenciando su valor como atractivo turístico.