Las obras de mejora de la movilidad para acceder al Hospital San Agustín finalizarán en enero El consejero de Fomento asegura que el próximo mes ya entrarán en funcionamiento los intercambiadores de Los Telares y Las Meanas

Lucía López Pérez Castrillón Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Cuenta atrás para que los trabajos iniciados en febrero por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el centro de la ciudad y en el Hospital San Agustín finalicen y se pueda comprobar si consiguen el resultado esperado, que «llegar al centro sanitario sea más rápido y más cómodo», como se dijo en el momento de comenzar las obras. El consejero de Movilidad y Medio Ambiente, Alejandro Calvo, puso ayer fechas de conclusión de estos proyectos.

Los intercambiadores construidos en Los Telares y Las Meanas estarán ya operativos a principios del próximo mes de diciembre. Calvo consideró importante este plazo porque «van a estar disponibles cuando más falta hacen, cuando comienza ya el mal tiempo». Mientras que toda la reorganización de la movilidad en torno al Hospital Universitario San Agustín, estará concluida a principios de año, «es decir, a primeros de enero», matizó Calvo ayer en su visita a Muros de Nalón.

La intervención en la avenida de Los Telares, frente a la estación de autobuses está prácticamente finalizada a falta de pequeños remates, mientras que en Las Meanas la marquesina nueva fue instalada hace algunas semanas y restan también remates de las obras para que los viajeros puedan volver a esperar el autobús bajo techo. La inversión en este proyecto, que une la reordenación del tráfico con la creación de un nuevo carril bus en Los Telares, ha sido posible gracias a fondos de la Unión Europea y supera los 1,7 millones de euros.

También proceden de los Next Generation los 1,5 millones que se invierten en el recinto del San Agustín y su entorno para mejorar la movilidad para las más de 145.000 personas de la comarca que atiende el hospital.

En este caso, las obras todavía son muy visibles y también molestas, especialmente para quienes acceden caminando al centro sanitario porque desde hace semanas no tienen acera por la que caminar y deben hacerlo por la zona verde o por la carretera entre coches.

Actualmente se trabaja en varios espacios, por un lado en rematar el nuevo aparcamiento al aire libre, junto al parking subterráneo, que suma cien nuevas plazas de estacionamiento; por otro, en el nuevo carril bus que discurre paralelo a la pista de atletismo del Colegio San Fernando; y finalmente en la nueva acera para los peatones. Además, también se está trabajando en la reurbanización del segundo tramo de la avenida San Agustín que permitirá crear un carril bus en esta zona.

2026 inversor

El consejero Alejandro Calvo puso en valor estas obras y especialmente la colaboración que ha encontrado en el Ayuntamiento de Avilés para el desarrollo de proyectos de movilidad. Afirmó que «hemos puesto muchos recursos vinculados a los fondos europeos de recuperación al servicio de mejorar la movilidad urbana en Asturias y no ha sido igual de fácil en todos los lados». En este sentido dijo que «hemos trabajado razonablemente bien en Oviedo, en Gijón la movilidad es un tema pendiente y en Avilés tenemos el ejemplo de justo lo contrario, el Ayuntamiento ha puesto todas las facilidades para aprovechar estos fondos al máximo».

Anunció también un 2026 inversor porque la Consejería ya trabaja con el Ayuntamiento en otros proyectos. «Ahora vamos a completar obras importantes, pero estamos trabajando planes para la red de carreteras del Principado como en reorganizar algunas de las vías y travesías donde el Ayuntamiento quiere actuar». Además, aseguró que el próximo año la Consejería que dirige va a «lanzar el proyecto de la pasarela que comunica la Escuela de Arte».